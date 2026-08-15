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¡Tetris de fichajes! El complejo rompecabezas que debe resolver el Nápoles para fichar a la estrella del Arsenal Gabriel Jesus
El Nápoles apunta al fichaje de Gabriel Jesus
El Nápoles persigue activamente el fichaje veraniego del delantero del Arsenal Jesus, pero el club de la Serie A debe primero resolver un complejo rompecabezas en el mercado, según TuttoMercatoweb. El gigante italiano ha identificado al jugador de 29 años como la incorporación ideal para su frente de ataque. Para cerrar la llegada del internacional brasileño, el club se ha visto obligado a ejecutar un estratégico «Tetris de fichajes» para equilibrar una plantilla muy poblada.
Los directivos del club saben que liberar espacio es absolutamente esencial. Con el entrenador Massimiliano Allegri decidido a remodelar radicalmente sus opciones tácticas de cara a la nueva campaña, Jesus se ha consolidado claramente como un objetivo prioritario para el Nápoles.
- (C)Getty Images
Cae la ficha de dominó de Lukaku
La pieza más crucial del intrincado rompecabezas de fichajes del Nápoles era la necesaria salida del delantero Lukaku, fuera de los planes del club. El atacante belga ya ha completado un traspaso permanente al gigante turco Fenerbahce en una operación de 6 millones de euros (5,1 millones de libras) según se informa. La salida de Lukaku ha liberado de forma significativa un margen esencial en la masa salarial del Nápoles, lo que permite al club aspirar de forma realista a Jesus sin incumplir la normativa financiera. Más salidas en ataque, incluida la posible marcha de Lorenzo Lucca, también podrían ayudar a financiar la lucrativa operación.
El agente de Jesus, Giovanni Branchini, fue visto recientemente en la concentración de pretemporada del Nápoles en Castel di Sangro. Aunque Branchini insistió con firmeza en que simplemente estaba visitando a Allegri, su repentina presencia puso inevitablemente a funcionar a toda máquina la maquinaria de rumores sobre el fichaje.
El Arsenal está abierto a una venta por 20 millones de euros
Según se informa, el Arsenal está totalmente abierto a hacer caja este verano con el delantero de 29 años en lugar de perderlo gratis el año que viene. Se entiende que el club londinense busca una cantidad razonable de unos 20 millones de euros (17 millones de libras) por la antigua estrella del Manchester City
Jesus entra en los últimos doce meses de su contrato en el Emirates Stadium y actualmente figura entre los jugadores mejor pagados del club del norte de Londres. El Arsenal está deseoso de rebajar su masa salarial mientras Mikel Arteta busca reforzar su plantilla en otras posiciones. Tras haber sufrido varios contratiempos frustrantes por lesión durante el último año, el brasileño ha perdido puestos en el orden de preferencias ofensivas de Arteta. Ahora se encuentra claramente por detrás tanto de Kai Havertz como de Viktor Gyokeres.
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¿Un nuevo comienzo en la Serie A?
Mientras el Arsenal espera pacientemente una oferta formal, el Nápoles se encuentra ahora en una posición extraordinariamente fuerte para acelerar su ofensiva tras el fichaje de Lukaku por Turquía. El gigante de la Serie A tiene listos los fondos necesarios para utilizarlos.
TuttoMercatoweb también sugiere que Jesus está totalmente abierto a la ilusionante posibilidad de mudarse a Nápoles. Según se informa, el atacante incluso está dispuesto a rebajar su elevado salario de 265.000 libras a la semana para garantizar que el traspaso se cierre sin problemas.
Si ambos clubes logran alcanzar rápidamente un acuerdo, Jesus viajará pronto a Italia para pasar el reconocimiento médico. Después formaría una nueva pareja en ataque con Rasmus Hojlund bajo la experta dirección de Allegri.
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