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Testigo del legado de Pelé y Maradona, el Estadio Azteca simboliza la grandeza del Mundial

FEATURES
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
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Brazil
Argentina
D. Maradona
México
Sudáfrica
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Argentina

Acoge la inauguración del Mundial por tercera vez

Esta tarde de jueves, los aficionados al fútbol tienen los ojos puestos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que albergará el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

La historia de este estadio acapara la atención en el partido inaugural del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Azteca es un símbolo de la Copa del Mundo: ha albergado dos inauguraciones y dos finales (1970 y 1986). También acogió un récord de encuentros de fase de grupos, pero su legado va más allá.

  • El estadio Azteca y el sueño de México

    Organizar la Copa del Mundo era un anhelo mexicano. En 1958 aspiraron a acogerla, pero Suecia quedó como única candidata.

    En 1960, Guillermo Canedo, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció la construcción de un estadio histórico y afirmó: «Queríamos el mejor estadio del mundo. Brasil construyó el Maracaná en 1950, enorme y fascinante; nosotros soñábamos con superarlo».

    La licitación, valorada en 95 millones de pesos, atrajo a varios estudios, pero el veterano arquitecto Pedro Ramírez Vázquez se impuso.

    El proyecto, ubicado en la zona de Cuauhtémoc, debía ofrecer al menos 100 000 asientos, gradas que generaran pasión, detalles inspirados en los estadios más bellos del mundo y una imagen más impactante que los cuadros de la artista local más famosa. la artista mexicana Frida Kahlo, quien de niña jugaba al fútbol.

    Invitó a su colega Rafael Meharis Alkerika y juntos viajaron a Wembley, San Siro, Camp Nou y Santiago Bernabéu para estudiar sus virtudes.

    Las obras debían empezar en 1961, pero una enorme roca obligó a detener todo; tras casi un año de trabajo y dinamita, finalmente se retiró el obstáculo y la construcción comenzó en 1962.

    Canedo presionó para que México fuera sede de la Copa del Mundo. Sus esfuerzos y un plan integral hicieron que Australia, Colombia, Japón y Perú retiraran sus candidaturas.

     En el Congreso de la FIFA en Tokio (1964), México venció a Argentina y obtuvo el derecho a organizar el primer Mundial fuera de Europa y Sudamérica, en 1970.

    • Anuncios
  • WORLD CUP-1970-PELEAFP

    La histórica organización del Mundial de 1970 y el logro de Pelé

    El Azteca brilló en una acogida histórica que quedó grabada en la memoria del fútbol con momentos clave: el «partido del siglo», que Italia ganó 4-3 a Alemania Federal en semifinales; el récord de Gazinho, primer jugador en anotar en todas las rondas de un Mundial; y el gol de Carlos Alberto, uno de los más bellos del torneo.

    Además, Pelé se convirtió en el primer y único jugador hasta hoy en ganar el torneo tres veces, tras el triunfo de Brasil en la final.

    La leyenda Carlos Alberto recordó: «El ambiente y el bullicio de la final fueron increíbles. Parecía que todo México se había vuelto brasileño. Algo asombroso y difícil de creer».

    Canedo renunció tras la final, pero muchos coinciden en que México organizó la mejor Copa del Mundo de la historia.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    El Mundial de 1986 y el esplendor de Maradona

    Tras el éxito de 1970, México fue en 1986 el primer país en organizar dos Copas del Mundo. En esa ocasión, dejó boquiabierto al planeta.

    Diego Maradona brilló en los cuartos contra Inglaterra y luego marcó un doblete en la semifinal ante Bélgica.

     En la final, Maradona asistió a Jorge Burruchaga para el gol del título, otro instante inmortal.

    Pocos estadios han vivido tantos momentos decisivos y páginas de arte futbolístico —como diría Pelé— como este imponente escenario de la capital mexicana.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Acontecimientos históricos en el estadio Azteca

    En 1993, 132 000 personas llenaron el Estadio Azteca para ver a Julio César Chávez vencer a Greg Hogen. Fue el segundo combate de boxeo con más espectadores de la historia; solo superado por el duelo de 1941 entre Tony Zale y Billy Brewer, que reunió a 135 000 personas gracias a la entrada gratuita.

    Además, 110 000 espectadores presenciaron la victoria de Brasil, con Jorginho, Dunga y Bebeto, sobre Argentina en la final del Mundial Sub-21 de 1983.

    El Azteca es el único estadio que ha acogido cuatro torneos FIFA: Copa del Mundo, Copa Mundial Sub-20, Copa Mundial Sub-17 y Copa Intercontinental.

    En 1971 Dinamarca conquistó aquí el Campeonato Mundial Femenino, antecedente de la Copa Mundial Femenina, con la participación de las goleadoras Suzy Augustinsen y Elisabetta Vignotto.

    Además, conserva dos placas de bronce que recuerdan el «Partido del Siglo» y el «Gol del Siglo».

    Además, el Estadio Azteca acogió seis de los diez partidos con mayor asistencia en la historia de la Copa del Mundo.

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