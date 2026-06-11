Testigo del legado de Pelé y Maradona, el Estadio Azteca simboliza la grandeza del Mundial

Organizar la Copa del Mundo era un anhelo mexicano. En 1958 aspiraron a acogerla, pero Suecia quedó como única candidata.

En 1960, Guillermo Canedo, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció la construcción de un estadio histórico y afirmó: «Queríamos el mejor estadio del mundo. Brasil construyó el Maracaná en 1950, enorme y fascinante; nosotros soñábamos con superarlo».

La licitación, valorada en 95 millones de pesos, atrajo a varios estudios, pero el veterano arquitecto Pedro Ramírez Vázquez se impuso.

El proyecto, ubicado en la zona de Cuauhtémoc, debía ofrecer al menos 100 000 asientos, gradas que generaran pasión, detalles inspirados en los estadios más bellos del mundo y una imagen más impactante que los cuadros de la artista local más famosa. la artista mexicana Frida Kahlo, quien de niña jugaba al fútbol.

Invitó a su colega Rafael Meharis Alkerika y juntos viajaron a Wembley, San Siro, Camp Nou y Santiago Bernabéu para estudiar sus virtudes.

Las obras debían empezar en 1961, pero una enorme roca obligó a detener todo; tras casi un año de trabajo y dinamita, finalmente se retiró el obstáculo y la construcción comenzó en 1962.

Canedo presionó para que México fuera sede de la Copa del Mundo. Sus esfuerzos y un plan integral hicieron que Australia, Colombia, Japón y Perú retiraran sus candidaturas.

En el Congreso de la FIFA en Tokio (1964), México venció a Argentina y obtuvo el derecho a organizar el primer Mundial fuera de Europa y Sudamérica, en 1970.