Cada vez que el Barcelona cuenta con una generación ofensiva capaz de atemorizar a los grandes de Europa, el viejo sueño vuelve a la actualidad y las ambiciones de su afición por recuperar el trono continental que falta en las vitrinas del club desde 2015 se multiplican.

Pero entre las cifras aterradoras y la cruda realidad europea, persiste la pregunta que persigue al conjunto blaugrana año tras año: ¿será esta vez diferente y logrará el equipo por fin romper el bloqueo de la Liga de Campeones?





En la temporada 2026-2027, el Barcelona tiene motivos para soñar de verdad, después de que su tridente ofensivo, formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, se haya impuesto en lo más alto de los tridentes más efectivos de las grandes ligas europeas, por delante del Chelsea, el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

Sin embargo, la novedad que da una esperanza adicional a su afición no tiene que ver únicamente con el ataque, sino con la posibilidad de disponer de un sistema más equilibrado, que combine la eficacia ofensiva con la solidez defensiva.