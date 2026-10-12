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Terror: Chelsea y el Real Madrid persiguen al Barcelona, ¿lograrán su objetivo?

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H. Flick
L. Yamal
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El Barça persigue el sueño

Cada vez que el Barcelona cuenta con una generación ofensiva capaz de atemorizar a los grandes de Europa, el viejo sueño vuelve a la actualidad y las ambiciones de su afición por recuperar el trono continental que falta en las vitrinas del club desde 2015 se multiplican.

Pero entre las cifras aterradoras y la cruda realidad europea, persiste la pregunta que persigue al conjunto blaugrana año tras año: ¿será esta vez diferente y logrará el equipo por fin romper el bloqueo de la Liga de Campeones?


En la temporada 2026-2027, el Barcelona tiene motivos para soñar de verdad, después de que su tridente ofensivo, formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, se haya impuesto en lo más alto de los tridentes más efectivos de las grandes ligas europeas, por delante del Chelsea, el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

Sin embargo, la novedad que da una esperanza adicional a su afición no tiene que ver únicamente con el ataque, sino con la posibilidad de disponer de un sistema más equilibrado, que combine la eficacia ofensiva con la solidez defensiva.

  • Los tres de Barcelona: cifras que atemorizan a los rivales

    El balance del tridente ofensivo titular del conjunto catalán alcanzó las 32 contribuciones de gol desde el inicio de la temporada, con 20 tantos y 12 asistencias, lo que le permite sacar una gran ventaja a sus rivales en el Viejo Continente.

    Raphinha lidera al trío en el apartado anotador, después de marcar 12 goles y dar 3 asistencias, mientras que Lamine Yamal ha firmado 7 goles y 5 asistencias, para llegar a 12 contribuciones de gol.

    Gordon, por su parte, ha aportado un gol y 4 asistencias, completando el demoledor panorama ofensivo del equipo.

    A mucha distancia aparece el tridente del Chelsea, con João Pedro, Cole Palmer y Rogers, en el segundo puesto con 18 contribuciones, mientras que el tridente del Real Madrid, con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Arda Güler, suma 16 contribuciones, frente a las 12 del tridente ofensivo del Bayern Múnich, formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

    Esta superioridad ofensiva otorga al Barcelona un arma importante, pero por sí sola no responde a la pregunta más relevante: ¿puede el equipo convertir su ventaja en los goles en un título europeo?

  • El episodio que podría cambiarlo todo

    El episodio que podría cambiar todo


    A lo largo de los últimos años, el problema no siempre estuvo en la capacidad del Barcelona para marcar, sino en mantener su ventaja cuando la competencia se intensifica.

    En muchas ocasiones, el equipo contó con un ataque temible, pero pagó el precio de los errores defensivos y la pérdida de concentración en los momentos decisivos.

    Y ahí aparece la importancia de los cambios que pueden dar al equipo un nuevo impulso esta temporada, empezando por la madurez de Pau Cubarsí y Eric García, después de haber participado con la selección de España en la conquista del Mundial 2026, además de aprovechar la experiencia de Andreas Christensen cuando esté disponible para jugar.

    Cubarsí representa un elemento importante en la construcción de la defensa, gracias a su capacidad para leer el juego y salir con el balón bajo presión, mientras que Eric García le ofrece al técnico Hansi Flick flexibilidad táctica, ya que puede jugar en el eje de la defensa y en las bandas, e incluso en la posición de mediocentro defensivo cuando sea necesario.

    En cuanto a Christensen, sigue siendo una opción adicional que aporta experiencia y calma a la línea defensiva, aunque mantener su puesta a punto física y la continuidad de sus participaciones representan dos factores esenciales para poder aprovecharlo durante toda la temporada.




  • Una pieza que podría dar al Barcelona el equilibrio perdido

    También destaca la importancia del nuevo fichaje Rodri en su capacidad para proteger la línea defensiva y cerrar los espacios ante los rivales, además de su papel en la posesión y en la circulación del balón.

    La presencia de un centrocampista con estas características puede reducir el peligro de las transiciones rápidas y otorgar una mayor protección a los defensas, especialmente en el sistema de Hansi Flick, que se basa en la presión adelantada y en dejar espacios a espaldas de la última línea.

    Ese papel resulta decisivo ante los grandes equipos europeos, que saben aprovechar los espacios, ya que no basta con que el Barcelona recupere el balón rápidamente, sino que también debe lograr impedir que el rival convierta cada contragolpe en una ocasión de peligro.

    Y aquí aparece la célebre frase del fútbol: "El ataque te da las victorias y la defensa te da los títulos".

    Y aunque no es una regla absoluta, la experiencia europea del Barcelona le concede una importancia especial: el equipo no solo necesita marcar más goles, sino también reducir los que recibe en los momentos que no admiten errores.

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  • Mejoría relativa

    La comparación de las primeras 8 jornadas de LaLiga en las temporadas 2025-2026 y 2026-2027 arroja un indicador positivo para el Barcelona, después de que el balance de goles recibidos haya descendido de 9 goles la temporada pasada a 7 goles en la actual, según los registros de los partidos. También ha aumentado el número de encuentros en los que el equipo ha dejado la portería a cero, de 3 a 4 partidos.

    Estas cifras suponen una reducción de los goles recibidos de cerca del 22%, con una mejora en el promedio de goles que encaja el equipo, que pasa de 1,125 goles por partido a 0,875.

    Lo llamativo es que el Barcelona recibió cuatro goles únicamente ante el Sevilla durante la octava jornada de la temporada pasada, en una derrota que dejó al descubierto la magnitud de los problemas que entonces sufría su defensa. En la presente temporada, en cambio, ha mantenido su portería a cero frente a cuatro rivales en las primeras ocho jornadas, lo que refuerza el optimismo sobre la posibilidad de lograr un mayor equilibrio entre líneas.

    Pero las cifras no significan que el problema haya terminado; la diferencia es de solo dos goles, y además juzgar la solidez defensiva requiere analizar la calidad de las ocasiones que concede el equipo y su capacidad para gestionar la presión ante los rivales más fuertes.

    El verdadero desafío será mantener este nivel en la Liga de Campeones, donde el coste de los errores aumenta al llegar a las rondas eliminatorias.

  • Un sueño largamente esperado

    Desde la última conquista de la Liga de Campeones en 2015, las generaciones se han sucedido y los nombres han cambiado, pero el título ha seguido siendo esquivo.

    Incluso Lionel Messi, leyenda del club, no logró llevar al Barcelona a una nueva coronación europea antes de su marcha, pese a sus intentos repetidos y a su deseo de volver a la cima.

    Después llegó Yamal para dar a la afición un nuevo sueño, pero el Inter detuvo el camino del Barcelona en las semifinales de la edición de 2025, tras resolver el cruce con un global de 7-6 después de la prórroga.

    Y más tarde, el Atlético de Madrid eliminó al equipo de la edición del año pasado, en un nuevo recordatorio de que la superioridad ofensiva no basta por sí sola para superar las rondas eliminatorias.

    Ahora, el Barcelona cuenta con un ataque capaz de marcar la diferencia, con opciones defensivas variadas y con un centro del campo que puede beneficiarse de la incorporación de Rodri.

    Pero el éxito dependerá de la capacidad de estos elementos para funcionar como una sola unidad, y no del brillo de cada jugador por separado.

  • ¿Se cumplirá el deseo?

    Esta temporada puede ser una nueva oportunidad para poner fin a una espera que comenzó en 2015, pero recuperar la Orejona exige más que marcar goles.

    Hace falta un equipo que sepa cuándo atacar, cuándo mantener su ventaja y cómo resistir bajo presión.

    Los números ofensivos le dan al Barcelona motivos para el optimismo, y la comparación defensiva ofrece un indicio positivo, pero la verdadera prueba llegará en las noches de Champions League.

    ¿Lograrán Yamal y sus compañeros convertir ese terror ofensivo en gloria europea y encontrará el equipo por fin el equilibrio que tanto le ha faltado? ¿O se desvanecerá el sueño y el objetivo volverá a postergarse?

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