Cada vez que el Barcelona cuenta con una generación ofensiva capaz de atemorizar a los grandes de Europa, el viejo sueño vuelve a escena y las aspiraciones de su afición de recuperar el trono continental, ausente de las vitrinas del club desde 2015, se disparan.

Pero entre los números aterradores y la cruda realidad europea, persiste la pregunta que persigue al Blaugrana año tras año: ¿será esta vez diferente y logrará por fin el equipo romper el bloqueo de la Liga de Campeones?









En la temporada 2026-2027, el Barcelona tiene motivos para soñar de verdad, después de que su tridente ofensivo, formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, se impusiera como el más efectivo entre los tridentes de las grandes ligas europeas, por delante del Chelsea, el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Pero la novedad que da una esperanza adicional a su afición no tiene que ver únicamente con el ataque, sino con la posibilidad de contar con un sistema más equilibrado, que combine la eficacia ofensiva con la solidez defensiva.