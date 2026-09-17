La Juventus, que atraviesa dificultades, se prepara para una dura prueba en la Europa League con la visita del NEC neerlandés al Allianz Stadium. Según la prensa italiana, el conjunto visitante llega con una identidad táctica única inculcada por su entrenador, Dick Schreuder, apodado cariñosamente 'Dickie-taka'. Conocido por un estilo ofensivo, agresivo y de presión alta, el NEC ha llamado la atención en los Países Bajos por jugar con una intensidad incansable y una búsqueda obsesiva del balón.

Sin embargo, se trata de un planteamiento de alto riesgo que el portero Crettaz describió en una ocasión como 'kamikaze', algo que podría dejar espacios en defensa para que los locales los exploten.