Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter sacudió la mayoría de las provincias de Egipto en las primeras horas de la madrugada de este lunes.

El Instituto Nacional de Investigaciones Astronómicas y Geofísicas señaló que el sismo se registró a 38 kilómetros al norte de Suez.

El Ministerio de Salud informó, a través de su cuenta de Facebook, que el seguimiento sobre el terreno detectó únicamente un número limitado de heridos leves, que fueron atendidos sin que se registraran víctimas mortales.

Muchos reaccionaron en las redes sociales ante la intensidad del terremoto, que se produjo a las tres de la madrugada, hora de Egipto.

Los artistas encabezaron las reacciones al terremoto, mientras que las figuras deportivas no reaccionaron, salvo Ahmed Sayed Zizo, estrella del Al Ahly.