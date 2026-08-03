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Terremoto en Egipto: sorprendente ausencia del deporte y fuerte presencia del arte

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Egipto

Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter sacudió la mayoría de las provincias de Egipto en las primeras horas de la madrugada de este lunes.

El Instituto Nacional de Investigaciones Astronómicas y Geofísicas señaló que el sismo se registró a 38 kilómetros al norte de Suez.

El Ministerio de Salud informó, a través de su cuenta de Facebook, que el seguimiento sobre el terreno detectó únicamente un número limitado de heridos leves, que fueron atendidos sin que se registraran víctimas mortales.

Muchos reaccionaron en las redes sociales ante la intensidad del terremoto, que se produjo a las tres de la madrugada, hora de Egipto.

Los artistas encabezaron las reacciones al terremoto, mientras que las figuras deportivas no reaccionaron, salvo Ahmed Sayed Zizo, estrella del Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El mensaje de Ahmed Sayed Zizo

    Zizo escribió, a través de su cuenta de Instagram: "Unos segundos de miedo fueron suficientes para que el mundo, con todo lo que hay en él, se empequeñezca ante los ojos del ser humano, y para que cada uno recuerde que al final no hay más refugio que Dios".

    Y continuó: "La vida es demasiado corta para vivirla en disputas, injusticia e ira, y demasiado corta para que el mundo nos distraiga del día al que todos vamos".

    Y añadió: "Trabaja, esfuérzate y sueña, pero no olvides, mientras construyes tu vida terrenal, construir para tu otra vida; no aplaces el arrepentimiento, no retrases una buena acción que puedas hacer, ni un derecho que puedas devolver".

    Y señaló: "Quizá Dios nos envíe momentos como este, no solo para que sintamos miedo, sino para que despertemos y nos examinemos, y para que comprendamos que la existencia de una segunda oportunidad es, en sí misma, una bendición".

    Y concluyó: "Dios mío, protégenos con tu misericordia, perdónanos, concédenos un buen final y no nos lleves sino estando complacido con nosotros".

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  • La reacción de los artistas ante el terremoto

    Muchos artistas reaccionaron a través de las redes sociales, entre ellos el actor Mohamed Ramadan, quien escribió: «Gracias a Dios, todo salió bien».

    Por su parte, el actor Ahmed El Awadi escribió: «Un terremoto, pero ¿qué destrozos?».

    El artista y miembro del Senado, Yasser Galal, publicó un vídeo en el que dijo: «Gente, ¿alguien sintió este terremoto? Yo estaba durmiendo y me desperté con la sacudida. Que Dios nos proteja y nos guarde».

    El artista Essam El Sakka escribió: «Unos segundos y el mundo entero se puso patas arriba. Gente que se levantó aterrada de su sueño, gente que corrió a buscar a sus hijos y a sus familiares, y muchos corazones que se detuvieron por el miedo».

    Y subrayó: «En un instante, recordamos que la fuerza pertenece solo a Dios, y que todo lo que planeamos puede cambiar en un segundo. Gracias a Dios que pasó sin daños, pero fue un mensaje que nos recuerda que la vida no está garantizada, y que la bendición de la seguridad no tiene precio».

    Bassem Samra escribió: «Es un terremoto normal, querido. Sigue durmiendo, mañana por la mañana firmas tu asistencia», pero pronto borró la publicación.

    El artista Amir Karara escribió: «Cuando te despiertas y te encuentras a todo Egipto hablando del terremoto».

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