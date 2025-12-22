Getty Images Sport
Tensión en la familia Beckham tras el presunto bloqueo de Brooklyn en Instagram
Cruz sale en defensa de David y Victoria Beckham
A través de una historia en Instagram, Cruz Beckham, de 20 años, salió en defensa de sus padres tras un reporte del Daily Mail que aseguraba que Sir David, de 50 años, y Victoria, de 51, habían dejado de seguir a su hijo Brooklyn, de 26, y a su esposa, Nicola Peltz, de 30, en la popular red social, supuestamente como respuesta a haber sido dejados de seguir primero.
Sin embargo, al compartir una captura del artículo, Cruz desmintió categóricamente esa versión y escribió: “NO ES VERDAD. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo. Pongamos los hechos en claro. Se despertaron bloqueados… igual que yo”.
Las declaraciones de Cruz avivan un conflicto que rápidamente ha escalado a una disputa pública entre el exjugador del Manchester United y la selección inglesa, Sir David Beckham, su esposa Victoria —diseñadora de moda— y Brooklyn, quien reside en Estados Unidos junto a su esposa, la actriz y heredera Nicola Peltz. Según The Mirror, Nicola no sigue en Instagram a ninguno de los padres de su esposo.
La disputa familiar de los Beckham se remontaría a 2022
Según The Mirror, el origen de la disputa entre ambas partes se remonta a 2022, en los meses previos a la fastuosa boda de Brooklyn y Nicola. Las tensiones, según se informó, se intensificaron cuando Nicola optó por un vestido de Valentino en lugar de un diseño creado por su suegra, Victoria Beckham, aunque ambas han negado públicamente que existiera algún desacuerdo.
Posteriormente, Brooklyn y Nicola celebraron una ceremonia de renovación de votos en agosto, poco después de su tercer aniversario de bodas, oficiada por el padre multimillonario de ella, Nelson Peltz, en la finca familiar de Westchester, Nueva York. David y Victoria no estuvieron presentes en el evento, aunque sí habían asistido a la boda original celebrada tres años atrás.
Brooklyn se ausentó de la ceremonia en la que Sir David fue nombrado caballero
Brooklyn Beckham no estuvo presente en varias ocasiones importantes para su padre, Sir David, a lo largo de este año. Una de las ausencias más llamativas se produjo el 4 de noviembre, cuando el excentrocampista del Real Madrid, LA Galaxy, Milan y Paris Saint-Germain fue investido caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.
Tras recibir el título durante una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, en Berkshire, Sir David expresó su orgullo: “No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy; amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y, en todas partes, la gente quiere hablar conmigo de nuestra monarquía. Eso me hace sentir muy orgulloso”.
Acompañado por sus padres, Sandra y Ted, así como por su esposa Victoria —quien además diseñó el traje que lució en la ocasión—, Sir David añadió: “El rey Carlos quedó bastante impresionado con mi traje. Es el hombre mejor vestido que conozco, así que me ha inspirado mucho a lo largo de los años y, sin duda, también en este atuendo. Fue algo que mi esposa hizo para mí”.
El exfutbolista explicó que se inspiró en imágenes antiguas del monarca: “Miré fotos de cuando era joven, con traje de mañana, y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’. Se lo comenté a mi esposa y ella lo diseñó”.
Sir David disputó 115 partidos con la selección inglesa, a la que capitaneó durante seis años entre 2000 y 2006. A nivel de clubes, defendió los colores del Manchester United entre 1992 y 2003, etapa en la que conquistó 12 títulos importantes, incluido el histórico triplete de la temporada 1998-99.
Sir David celebró el título de la MLS Cup sin la presencia de Brooklyn
Brooklyn también estuvo ausente mientras Sir David celebraba la victoria del Inter Miami sobre los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup a principios de este mes.
Liderado por el astro argentino Lionel Messi, el conjunto de Miami —del que Sir David es copropietario— se impuso por 3-1 al equipo canadiense dirigido por Thomas Müller, con un autogol de Édier Ocampos y tantos de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.
Durante los festejos por la primera MLS Cup en la historia del club, Sir David posó con el trofeo acompañado por Victoria y sus otros tres hijos: Cruz, Romeo, de 23 años, y Harper, de 14.
Al describir la histórica conquista, Sir David afirmó: “Es el sueño definitivo. Jugar nuestro último partido de la temporada de la MLS en casa y ganar la MLS Cup… no podría haberse escrito un final mejor”.
