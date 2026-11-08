Cánticos de ánimo, pero también de protesta dirigidos a los jugadores, a quienes se pidió que reaccionaran. «Monza, Torino, Porto: nuestra pasión debe ser respetada. Quien no se vea capaz, que se vaya en la próxima jornada».

Se esperan más de 46.000 espectadores en el Maradona para el partido contra el ex Rino Gattuso. También hubo protestas contra Aurelio De Laurentiis con algunas pancartas en la ciudad. La tensión, según informa Repubblica, es muy alta.