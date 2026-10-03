«¡Teniendo en cuenta el ambiente!»: cómo reaccionaron Graham Potter y Suecia a la emotiva fiesta de despedida de Edin Dzeko

El icono del fútbol bosnio Edin Dzeko puso fin a su legendaria carrera internacional durante un empate 1-1 en la Liga de Naciones de la UEFA ante Suecia. El público local y quienes seguían el partido desde los tejados de los edificios aplaudieron al veterano delantero cuando abandonó el campo, después de recibir una ovación en pie al ser sustituido en la segunda parte.

Viktor Gyokeres abrió el marcador para Suecia antes de que Kerim Alajbegovic empatara en los últimos minutos para los locales.

Suecia sigue liderando el grupo, con dos puntos de ventaja sobre Bosnia.