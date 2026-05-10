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¡Tenía que ser Bunny Shaw! La estrella del Manchester City eliminó al Chelsea, y las nuevas campeonas de la WSL se unen al sorpresivo Brighton en la final de la FA Cup femenina
El Brighton hace historia y se asegura su primera visita a Wembley
El Brighton fue el primero en avanzar a Wembley tras ganar un vibrante encuentro con cinco goles en Merseyside. Lo hizo de forma complicada: el Liverpool se adelantó 2-0 en solo 22 minutos. La amenaza de Ceri Holland por la izquierda fue clave en ambas jugadas: Denise O'Sullivan remató de cabeza un centro suyo y, acto seguido, Beata Olsson aprovechó el lío causado por otro para dar a las Reds un inicio de ensueño.
Sin embargo, Manuela Vanegas recortó distancias un minuto después para dar esperanza a las visitantes. En la segunda parte, un disparo al poste de Fran Kirby precedió al cabezazo de Madison Haley desde un ángulo cerrado que igualó el marcador.
El Liverpool mejoró con sus cambios, pero cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el zarpazo final. Un mal despeje a balón parado permitió a Vanegas servir el balón que, tras no ser despejado, aprovechó Nadine Noordam para batir a Jennifer Falk y llevar a las Seagulls a la final de la FA Cup femenina.
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¿Se avecina otra sorpresa? El Brighton busca repetir la hazaña ante el Manchester City
La temporada magnífica del Brighton continúa y terminará de forma histórica: el equipo femenino debutará en Wembley. Las Seagulls llegaron a la semifinal del domingo en gran forma, con dos victorias sobre Arsenal y Manchester City, y dos empates ante Gunners y United, y jugar otro partido clave en Liverpool refuerza su impulso.
El conjunto de Dario Vidosic quiere seguir molestando a la élite a finales de mes, cuando vuelva a medirse al Manchester City, al que ya venció hace dos semanas. La victoria 3-2 en casa aplazó la fiesta del título del City y el 1-1 ante el Arsenal les dio el campeonato. El Brighton llega con confianza y sin presión, listo para sorprender de nuevo.
¡Tenía que ser Shaw! El delantero, posible fichaje del Chelsea, sigue molestando a los Blues.
Durante la tarde en Stamford Bridge, todo apuntaba a que el Chelsea, no el Manchester City, sería el rival del Brighton en la final.
A los ocho minutos, un disparo desviado de Erin Cuthbert adelantó a las locales, y Sam Kerr aprovechó un error de Cuando Khairah Keating para cabecear el segundo justo antes de la hora.
Sin embargo, el City protagonizó una remontada dramática. A cuatro minutos del final, Mary Fowler recortó distancias con un precioso disparo desde el borde del área. Parecía solo un gol de consolación.
Pero en el 91’, Shaw recogió un balón suelto, giró y batió a Hampton para mandar el partido a la prórroga. La protagonista de la previa, Shaw, máxima goleadora de la WSL y posible fichaje del Chelsea, apenas recibió balones y no inquietó a Hampton. Pero en el 91’ se giró y batió a la portera para mandar el partido a la prórroga.
En la prórroga, Hampton quiso jugar rápido, pero su pase terminó en los pies de Yui Hasegawa, cuyo centro perfecto encontró de nuevo a Shaw, quien cabeceó al fondo de la red.
El Chelsea respondió con un disparo al poste de Baltimore, un remate alto de Cuthbert y una parada de Keating a Nusken, pero no evitó la remontada ciudadana.
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Campeones de la WSL contra debutantes: una final de la FA Cup llena de contrastes
Todo apunta a una final de la FA Cup femenina inolvidable el 31 de mayo. El Manchester City, recién coronado campeón de la WSL, parte como favorito. Sin embargo, el Brighton llega con confianza tras sus últimos resultados, incluida la victoria sobre las Cityzens el mes pasado.
Tras diez años sin ganar la WSL, el City puede igualar el doblete de 2016 —WSL y Copa de la Liga— si triunfa en Wembley. Ahora, las pupilas de Andree Jeglertz buscan añadir la FA Cup a su título liguero, el primero desde 2020.