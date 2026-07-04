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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Tenía que hacerlo!» - Mohamed Salah marca un ingenioso penal a lo Panenka y Egipto mantiene la calma en la tanda de penaltis del Mundial para imponerse a Australia

M. Salah
Egipto
Australia vs Egipto
Australia
World Cup

Mohamed Salah marcó un valiente penalti a lo Panenka que dio a Egipto el pase a los octavos de final del Mundial tras ganar la tanda a Australia. El delantero mantuvo la calma desde los 11 metros tras el 1-1 en Dallas y escribió una página dorada para su selección.

  • Los Pharaohs logran un avance histórico

    Egipto avanzó en el torneo tras vencer a una tenaz Australia en los penaltis. Los Faraones se adelantaron por medio de Emam Ashour, pero un autogol de Mohamed Hany igualó el marcador. En la prórroga no hubo goles. Los fallos de Harry Souttar y Lucas Herrington permitieron a Hossam Abdelmaguid anotar el penalti decisivo y dar el pase a Egipto por 4-2 en la tanda.

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    Salah explica su audaz «Panenka»

    En la tanda de penaltis, con gran tensión, el capitán lanzó un tiro por encima del portero suplente Mat Ryan, por el centro.

    Al reflexionar en la zona mixta, la leyenda del Liverpool —ahora agente libre tras dejar los Reds— destacó su responsabilidad de liderar con el ejemplo a los más jóvenes.

    Salah declaró: «Si alguien iba a hacerlo, tenía que ser yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último minuto; no sé si será mi último Mundial o no, pero tenía que hacerlo».

    Tras llevar a su selección a su primer triunfo histórico en la fase eliminatoria, el delantero era consciente del peso de ese logro.

    Y añadió: «Es historia. Les dije antes del partido que este es el escenario más importante, así que lo disfrutaran sin que la presión les afecte. Me alegro de que hayamos ganado. Mala suerte para ellos, perdieron en los penaltis. Pero estoy feliz de que hoy hayamos hecho historia».

  • Egipto se une a la élite africana

    Este triunfo histórico convierte a Egipto en el quinto país africano que avanza a la fase eliminatoria de un Mundial. Así, los «Faraones» se unen a Camerún, Senegal, Ghana y Marruecos tras superar una larga barrera psicológica.

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  • Argentina Egypt(C)Getty Images

    Nos espera un desafío decisivo y monumental

    La selección debe recuperarse rápido y preparar los octavos de final ante Argentina, uno de los favoritos. Los sudamericanos avanzaron tras ganar 3-2 a Cabo Verde. Mantener la defensa y contraatacar con su capitán será clave para los menos favoritos.

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