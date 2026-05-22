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«Tengo una idea»: Bernardo Silva rompe su silencio sobre su futuro antes de abandonar el Manchester City
El icono de Etihad se prepara para decir adiós
El mediapunta, de 31 años, cerrará este verano una etapa de nueve años en Manchester, llena de títulos, al terminar su contrato. Desde su llegada en 2017, ha jugado 459 partidos, se ha situado octavo en la lista histórica del club y ha ganado 15 títulos. Tras asumir el brazalete tras la marcha de Kevin De Bruyne, Silva quiere resolver pronto su futuro contractual para evitar distracciones antes de sus compromisos internacionales.
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Silva se sincera sobre su postura en las negociaciones
Bajo la atenta mirada de los medios sobre su futuro, el internacional portugués no confirmó negociaciones, pero sí marcó plazos. En Canal 11, Silva dijo: «No tengo nada cerrado y no sé dónde jugaré. De verdad que no lo sé. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Estoy hablando con mi agente, pero no sé dónde voy a jugar la próxima temporada. De verdad que no lo sé.
«Ya le dije a mi agente que decidiré solo al terminar la temporada. Ahora me concentro en el City; después evaluaré las opciones. Quiero definir mi futuro entre el final de la liga y el inicio de la concentración con Portugal, para llegar con la mente despejada al Mundial».
Preguntado sobre un posible fichaje millonario por la Liga Profesional de Arabia Saudí, el centrocampista prefirió no responder para no afectar las negociaciones. Tengo contactos, conozco intenciones, sé quién lo quiere y quién no; no he hablado de valores, no hay nada sobre la mesa. Estoy tranquilo, tengo buenas opciones y un orden de preferencias. Lo que surja será bueno».
Resumen de los factores familiares y los planes de futuro
Al explicar los factores clave de su decisión, Silva destacó que el estilo de vida y la ambición deportiva deben ir de la mano. «Todo cuenta: el nivel competitivo, la vida familiar y sentirme a gusto en el lugar donde mi mujer e hija sean felices», explicó el centrocampista.
Preguntado por la posibilidad de buscar casa en España, respondió con firmeza: «No voy a responder a ninguna de esas preguntas».
A sus 31 años, la estrella del City asegura que le queda mucho en la élite y pone como ejemplo a sus contemporáneos. «Hasta los 34, siendo un jugador diferente, siempre estás a un nivel muy alto», añadió. Lo veo en Ilkay Gündogan: a los 33 o 34 años sigue a un nivel muy alto. Bruno, con 32, vive una de sus mejores temporadas y está en plena forma.
Me cuido más que antes: me levanto temprano, controlo la dieta y el descanso, y soy disciplinado. Si no, llegan las lesiones y baja el rendimiento. El fútbol es muy físico».
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El partido contra el Villa marca la despedida definitiva
Tras perder el título de la Premier League ante el Arsenal, el City cerrará la temporada el domingo en casa contra el Aston Villa. El partido en el Etihad será emotivo, pues probablemente suponga la despedida de Silva ante su afición. Después del encuentro, el capitán deberá cumplir rápido con los trámites para viajar con la selección.