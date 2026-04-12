«¡Tengo un plan!» - Diego Simeone defiende su decisión de realizar DIEZ cambios en la alineación del Atlético de Madrid de cara al partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Barcelona

A pesar de la falta de experiencia de los veteranos sobre el terreno de juego, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento de los debutantes y los jóvenes, que supieron hacer frente a la presión del Ramón Sánchez-Pizjuán. «Siempre digo lo mismo: para mí no hay edades», explicó Simeone a los periodistas. «Hay jugadores que interpretan el juego y otros que no. Creo que competimos muy bien. La posesión fue más lenta de lo que me hubiera gustado; prefería que fuéramos más directos. Creo que podríamos haber empatado. Estoy contento con su actuación. Nunca se sabe cuándo volverán esas oportunidades y hay que estar preparados».