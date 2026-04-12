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«¡Tengo un plan!» - Diego Simeone defiende su decisión de realizar DIEZ cambios en la alineación del Atlético de Madrid de cara al partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Barcelona
Una apuesta táctica con la vista puesta en Europa
A pesar de la derrota 2-1 ante el Sevilla, Simeone se mostró desafiante en la rueda de prensa. El técnico del Atlético priorizó el descanso de sus titulares de cara al partido de esta semana contra el Barça, y dio minutos a canteranos y suplentes. Al preguntarle si la derrota era consecuencia de centrarse en Europa, respondió: «El partido contra el Sevilla se redujo a ser más contundentes. Tenemos un plan, puede salir bien o mal, pero no me apartaré de él».
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Confiar en la próxima generación
A pesar de la falta de experiencia de los veteranos sobre el terreno de juego, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento de los debutantes y los jóvenes, que supieron hacer frente a la presión del Ramón Sánchez-Pizjuán. «Siempre digo lo mismo: para mí no hay edades», explicó Simeone a los periodistas. «Hay jugadores que interpretan el juego y otros que no. Creo que competimos muy bien. La posesión fue más lenta de lo que me hubiera gustado; prefería que fuéramos más directos. Creo que podríamos haber empatado. Estoy contento con su actuación. Nunca se sabe cuándo volverán esas oportunidades y hay que estar preparados».
Cómo afrontar la adversidad en Sevilla
El partido empezó mal para el equipo renovado, que encajó un gol temprano que dio ventaja al Sevilla. Sin embargo, la tenacidad mostrada tras ir por detrás en el marcador sugiere que el espíritu del «cholismo» está bien arraigado incluso en los miembros más jóvenes de la plantilla. «Empezar con ese 1-0 en contra, tras una jugada que se podría haber resuelto mejor, podría habernos dejado en una mala situación en el partido, y eso no ocurrió», señaló Simeone. «Nos recuperamos gracias a los chicos y a cómo lucharon, y eso me hace feliz».
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La atención se centra ahora en el Metropolitano
Tras el duelo con el Sevilla, toda la atención se centra en la vuelta contra el Barcelona en el Metropolitano, donde el Atlético defenderá su ventaja global de 2-0. La amplia rotación garantiza que jugadores como Antoine Griezmann y Koke lleguen en óptimas condiciones al duelo europeo. Simeone elogió a jóvenes como Ameyda, quien podría tener un papel más relevante tras impresionar en circunstancias difíciles: «Es muy fuerte, no necesita mensajes. Sabe lo que es este partido», afirmó el técnico.