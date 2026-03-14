El fichaje soñado de Isak por el Liverpool se ha convertido en una pesadilla física. Desde su traspaso por 125 millones de libras procedente del Newcastle United, el internacional sueco ha tenido dificultades para recuperar el gran rendimiento que le convirtió en uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Tras llegar sin haber completado la pretemporada, su progresión se vio aún más frenada por una lesión en la ingle durante la victoria por 5-1 del Liverpool contra el Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones, en octubre de 2025.

El golpe definitivo llegó en diciembre, durante la victoria sobre el Tottenham. A pesar de marcar en el 2-1, Isak sufrió una fractura en la pierna que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante más de tres meses. Con el delantero aún sin debutar en 2026, los Reds se ven obligados a afrontar un calendario agotador sin el jugador más caro de la historia del club.