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Jochen Tittmar

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«Tengo la sensación de que muchos no entienden nada de fútbol»: la estrella de los Países Bajos arremete contra sus críticos

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F. de Jong

En una entrevista con la cadena de televisión SBS6, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong respondió con dureza a los expertos de su país tras las fuertes críticas recibidas durante el Mundial.

«Muchos no entienden de fútbol: lo ven, pero no lo comprenden», afirmó el jugador de 29 años. «Y eso está bien, así todos pueden hablar de ello».

  • Frenkie de Jong está en el ojo de la tormenta: le critican por jugar demasiado seguro con Holanda. Según los expertos, da muchos pases sencillos y aporta poco en ataque. 

    De Jong respondió, entre otros, a Wim Kieft. El campeón de Europa de 1988 y 43 veces internacional lo acusó de preocuparse solo por tener el balón. Los analistas de la cadena NOS fueron aún más lejos y calificaron su juego de «insoportable».

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    De Jong se defiende de las críticas: «Eso no es cierto»

    «Siempre oigo que no doy pases en profundidad, pero eso no es cierto. La gente simplemente no presta suficiente atención al partido», respondió De Jong. «Depende del partido, pero también del momento concreto. ¿Alguien se desmarca o no? ¿Cómo se desmarca? Se puede dar ese pase en profundidad, pero entonces el balón siempre acaba en manos del portero. A algunas personas les cuesta entenderlo; quizá debería sentarme a hablar con ellas».

    Además, criticó la cultura del debate en la selección: «En los Países Bajos podríamos valorar más a los jugadores. Se puede criticar, pero a menudo se exagera y se tacha a un jugador de malo». Algunas personas, añadió, critican solo «para llamar la atención».

  • Klopp reprende a Van der Vaart tras sus críticas

    Los expertos locales buscan siempre el titular más llamativo, como mostró Rafael van der Vaart. El excentrocampista del Hamburgo SV criticó al capitán holandés Virgil van Dijk tras el partido contra Japón con una comparación cuestionable: «Es un poco como un Boeing 747 dando la vuelta», dijo.

    Jürgen Klopp respondió en MagentaTV: «No sé si merece la pena mencionar a Rafael van der Vaart, pero si algún día elogia a un jugador, quizá lo tome en serio». «Da la sensación de que ve algo, luego lo expresa de forma florida y, después, se pone en contra sin más. Pero, en realidad, eso no tiene ninguna importancia».

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