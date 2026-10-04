AFP
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«Tengo energía para jugar otro partido»: la joya de Boca Juniors Leonel Flores habla sobre su notable maratón de 24 horas con su club y su selección
Un adolescente completa unos agotadores compromisos dobles
Flores grabó su nombre en el folclore del fútbol sudamericano después de representar a Boca y a la selección argentina en menos de 24 horas. Tras su debut internacional absoluto contra Bolivia en la noche del miércoles, el extremo de 19 años firmó un doblete decisivo para el Xeneize ante Unión de Santa Fe en La Bombonera el viernes por la noche. Sin apenas tiempo real de recuperación, se reincorporó de inmediato a la selección de Lionel Scaloni para participar en una contundente goleada por 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental en la noche del sábado.
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Flores descarta los temores por la fatiga
Tras su última aparición, Flores restó importancia a cualquier preocupación persistente sobre un posible desgaste físico. En declaraciones recogidas por TyC Sports, el extremo declaró: "Tengo 19 años, no pasa nada. Tengo energía para jugar otro partido si hace falta y, además, me encanta hacerlo. Prefiero eso a estar demasiado tiempo sin jugar".
Al referirse a la vertiginosa experiencia de jugar en días consecutivos, el joven añadió: "Obviamente, es una locura: jugué ayer y jugué hoy. Tengo 19 años, no es nada del otro mundo. No se habló antes; el tiempo que quiera ponerme, juegue o no, con solo estar aquí ya soy feliz".
Un extremo emergente muestra un potencial deslumbrante
Flores llegó a la concentración internacional con un impulso enorme después de que su doblete relámpago en La Bombonera ampliara a 16 partidos la racha de Boca sin perder, lo que situó al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la segunda posición de la Zona A del Torneo Clausura.
Mantuvo ese filo al entrar por Gianluca Prestianni al descanso ante Burkina Faso: el adolescente atormentó a los defensas por la banda izquierda y ayudó a fabricar los dos últimos goles. Su actuación, sin ningún temor, subrayó una madurez muy superior a la de su edad y demostró que puede asumir grandes responsabilidades tanto en su club como con su selección en el escenario más exigente.
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La exigente agenda pone a prueba a una promesa en ascenso
Argentina cerrará su ventana internacional de octubre el martes 6 de octubre con un amistoso trascendental contra Benín en el Monumental que servirá como la despedida de Messi de la selección. Flores intentará poner el broche a una semana de ensueño compartiendo el campo con su icónico capitán antes de reincorporarse a Boca para su campaña nacional. Compaginar los compromisos internacionales con la búsqueda de Boca de las rondas eliminatorias del Torneo Clausura pondrá a prueba la resistencia física del adolescente mientras continúa su rápido ascenso.
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