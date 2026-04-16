Según el diario *Bild*, tras el gol de la victoria de Michael Olise en los últimos minutos (4-3), algunos seguidores del campeón alemán saltaron al campo del Allianz Arena para celebrar con las estrellas del FCB.
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«Tengo contusiones y dolores»: aficionados del Bayern Múnich dejaron inconsciente a un fotógrafo tras el gol de la victoria de Michael Olise sobre el Real Madrid
Sin embargo, casi se produce una catástrofe. Dos fotógrafos ubicados bajo la grada quedaron atrapados entre los jugadores y la multitud y fueron arrollados por los hinchas eufóricos. El fotógrafo de Reuters Kai Oliver Pfaffenbach perdió brevemente el conocimiento por el tumulto.
«Arrollado por los aficionados en la curva sur, tirado en el suelo inconsciente», comentó después en una foto de su cuenta privada de Instagram. También declaró al diario Bild: «Tras el cuarto gol, se rompieron todos los diques. Entonces perdí el conocimiento y no me enteré de nada más. Solo cuando todo había terminado y el campo estaba vacío, volví en mí. Tengo contusiones y dolor, y aún no he podido comprobar si mi equipo fotográfico resultó dañado».
- IMAGO / MIS
Al parecer, los aficionados del Bayern piden disculpas
El personal médico de la Cruz Roja de Baviera llegó rápido y ayudó a Pfaffenbach a levantarse. «Gracias a los paramédicos, me atendieron muy bien. Afortunadamente no pasó nada más. Esto no debería ocurrir dentro de un estadio durante un partido». Además del fotógrafo de Reuters, otra fotógrafa resultó herida: sufrió una herida abierta en la cabeza.
Está prohibido que los espectadores enfrente a las gradas accedan al campo mientras el partido sigue. La organización de aficionados Club Nr. 12, a petición de la agencia AFP, respondió: «Lamentamos las lesiones de los representantes de los medios (...). Sabemos que ya hubo un intercambio entre el FC Bayern y algunos de los seguidores implicados». Estos últimos se disculparon por las «lesiones accidentales».
Consideramos que este es el camino correcto y acogemos con satisfacción esta actuación y la rápida comunicación. Deseamos una pronta recuperación a todos los afectados», concluye el comunicado.