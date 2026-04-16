«Tengo contusiones y dolores»: aficionados del Bayern Múnich dejaron inconsciente a un fotógrafo tras el gol de la victoria de Michael Olise sobre el Real Madrid

El personal médico de la Cruz Roja de Baviera llegó rápido y ayudó a Pfaffenbach a levantarse. «Gracias a los paramédicos, me atendieron muy bien. Afortunadamente no pasó nada más. Esto no debería ocurrir dentro de un estadio durante un partido». Además del fotógrafo de Reuters, otra fotógrafa resultó herida: sufrió una herida abierta en la cabeza.

Está prohibido que los espectadores enfrente a las gradas accedan al campo mientras el partido sigue. La organización de aficionados Club Nr. 12, a petición de la agencia AFP, respondió: «Lamentamos las lesiones de los representantes de los medios (...). Sabemos que ya hubo un intercambio entre el FC Bayern y algunos de los seguidores implicados». Estos últimos se disculparon por las «lesiones accidentales».

Consideramos que este es el camino correcto y acogemos con satisfacción esta actuación y la rápida comunicación. Deseamos una pronta recuperación a todos los afectados», concluye el comunicado.