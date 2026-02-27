Getty Images Sport
«Tengo bastantes problemas»: la exestrella del Barcelona explica por qué trabaja en una tienda de deportes local en medio de batallas legales y de salud mental
La transición de Mathieu a la vida fuera del campo
El francés, que disfrutó de una etapa llena de trofeos en el Camp Nou y se convirtió en uno de los favoritos de la afición en Mestalla, vio cómo su carrera profesional llegaba a su fin de forma abrupta en 2020, cuando una grave lesión de rodilla le obligó a colgar las botas mientras jugaba en el Sporting CP de Portugal. Desde esa retirada forzosa, el exdefensa internacional había desaparecido en gran medida de la vida pública hasta que comenzaron a circular en las redes sociales imágenes de él trabajando en una tienda Intersport cerca de Marsella. La imagen de un ganador de la Liga de Campeones atendiendo a los clientes causó revuelo en Internet, pero Mathieu ha aclarado ahora que ese cambio era un paso necesario para su propio bienestar y sus circunstancias personales. En una entrevista muy personal con beIN Sports, el jugador de 41 años admitió que la transición a la vida fuera del campo fue mucho más difícil de lo que muchos habían previsto.
Luchando contra la depresión y buscando una vida social
Mathieu afirma que fue gracias a un amigo con el que jugaba en la academia del Sochaux, Loic Loval-Landre, que pudo salir de casa y encontrar trabajo en Intersport tras varios meses en los que sufrió problemas de salud mental. El exdefensa explicó que había llegado a un punto en el que necesitaba una rutina estructurada para combatir el aislamiento que sentía tras el final de su carrera.
«Él sabía que quería salir un poco de casa, llevaba un tiempo sin hacer nada. Estábamos charlando y me dijo: "Hay un puesto vacante"», cuenta.
La transición del entorno de alta intensidad del fútbol europeo de alto nivel a la inactividad total afectó mucho al estado mental de Mathieu. Al aceptar el puesto en el comercio minorista, buscaba recuperar la sensación de normalidad y el propósito que había perdido desde su lesión de rodilla en Portugal.
El impacto viral y las preocupaciones sobre la privacidad
En verano, un transeúnte encontró a Mathieu trabajando y la imagen se hizo viral, atrayendo a muchas personas que solo iban a la tienda para hacerse fotos con el francés e inmortalizar el momento. Esta atención no deseada resultó difícil para el exjugador, que simplemente intentaba reconstruir su vida lejos de los focos. Personas de su entorno, en las redes sociales, pidieron respeto por la privacidad del exjugador del Sporting de Portugal, el club donde se retiró, para que le dejaran trabajar en paz.
A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, la fama asociada a sus años de éxito en La Liga le dificultaba llevar una vida tranquila en la tienda. Los representantes y amigos de Mathieu han tenido que recordar al público que detrás de ese rostro famoso hay un hombre que intenta recorrer un complejo camino tras su carrera. La tienda se convirtió en un inesperado lugar turístico para los aficionados al fútbol, lo que complicó lo que pretendía ser un sencillo y terapéutico regreso a un entorno social normal.
Luchas legales en curso y perspectivas futuras
Más allá de su proceso de salud mental, Mathieu también reveló que hay factores más complicados detrás de su situación laboral actual que involucran al sistema judicial. Mathieu también confesó que está trabajando porque está inmerso en un juicio.
«No puedo hablar de ello. Si estoy en Intersport es porque está sucediendo algo que me ha causado bastantes problemas. Solo puedo decir que estoy inmerso en un pleito. No lo haré para siempre. Era para tener una vida social», explicó.
Aunque los detalles del caso judicial siguen siendo confidenciales, está claro que el excentral se enfrenta a un desafío multifacético en su vida personal. El trabajo en la tienda de deportes le sirve tanto de refugio temporal como de necesidad práctica durante este periodo turbulento. Aunque no se ve trabajando en el comercio minorista de forma indefinida, el puesto sigue siendo un puente crucial para él, ya que le permite gestionar sus «bastantes problemas» y buscar una base estable para la siguiente etapa de su vida tras el deporte rey.
