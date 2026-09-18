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imago-sport-1083429956.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traducido por

«Tener 15 puntos de 18 no es fácil»: Manuel Pellegrini se niega a lanzar las campanas al vuelo pese al fulgurante inicio del Real Betis en LaLiga

M. Pellegrini
Real Betis vs Getafe
Real Betis
Getafe
Primera División

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha negado a dejarse llevar pese a ampliar el notable inicio de su equipo en el campeonato doméstico con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Getafe el jueves por la noche. El técnico chileno vio cómo su equipo lograba su quinta victoria liguera en seis partidos, manteniéndose empatado a 15 puntos con el Real Madrid, segundo clasificado.

  • Un gol de Ezzalzouli tumba a los visitantes

    Los locales sumaron su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones gracias a un remate a bocajarro de Abde Ezzalzouli justo antes del descanso. Fue un partido duro ante un rival defensivo antes de que los visitantes se quedaran con diez por la tarjeta roja a Mario Martin. Esta ajustada victoria por 1-0 aseguró los tres puntos ante el público del Benito Villamarín tras una batalla física.

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  • imago-sport-1083431748.jpgPressinphoto

    El análisis posterior al partido destaca la disciplina

    El técnico chileno se mostró muy satisfecho con la capacidad de resistencia de su plantilla durante un calendario cargado, especialmente después de lograr una victoria a domicilio ante el Lille, líder de la Ligue 1 francesa, en su estreno en la Champions League.

    Reflexionando sobre el sólido inicio de temporada del equipo, Pellegrini afirmó: "Estoy muy satisfecho. Tener 15 puntos de 18 no es fácil, especialmente encajando un partido de Champions League fuera de casa contra el líder de la liga francesa y ganándolo. Creo que es un comienzo muy motivador y con una exigencia muy alta, para seguir apretando e intentar acabar lo más arriba posible".

    Sobre la férrea defensa del Getafe de Jose Bordalas, añadió: "El Getafe es un equipo duro; defiende con firmeza y es muy físico. Afortunadamente, logramos marcar ese gol. Creamos tres o cuatro ocasiones bastante claras.

    "El equipo rindió muy bien en defensa; apenas amenazaron nuestra portería. Si no puedes marcar más de un gol, tienes que saber mantener la portería a cero, pero siempre manteniendo la posesión en campo rival y buscando ese segundo gol".

  • El impresionante regreso impulsa el impulso

    Esta impresionante racha mantiene a Los Verdiblancos en la tercera posición de la tabla, por detrás del Real Madrid solo por diferencia de goles y a tres puntos de un Barcelona impecable. La consistencia mostrada por el equipo del exentrenador del Málaga llega tras una victoria por 2-1 a domicilio ante el Villarreal y un emocionante triunfo por 3-2 sobre el Lille. Su único tropiezo hasta ahora fue una dura derrota por 5-2 en el campo del Levante en la tercera jornada.

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  • imago-sport-1083432783.jpgAgenciaLOF

    Se acerca un próximo viaje fuera de casa

    El equipo está ahora centrado en mantener su impulso mientras se prepara para visitar al Deportivo de La Coruña el domingo, 20 de septiembre. El partido en el estadio de Riazor es su última prueba antes de que el fútbol nacional se detenga por el parón internacional. El Betis volverá a ir a por los tres puntos para seguir en contacto con los líderes antes de la pausa de dos semanas.

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