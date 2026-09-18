El técnico chileno se mostró muy satisfecho con la capacidad de resistencia de su plantilla durante un calendario cargado, especialmente después de lograr una victoria a domicilio ante el Lille, líder de la Ligue 1 francesa, en su estreno en la Champions League.

Reflexionando sobre el sólido inicio de temporada del equipo, Pellegrini afirmó: "Estoy muy satisfecho. Tener 15 puntos de 18 no es fácil, especialmente encajando un partido de Champions League fuera de casa contra el líder de la liga francesa y ganándolo. Creo que es un comienzo muy motivador y con una exigencia muy alta, para seguir apretando e intentar acabar lo más arriba posible".

Sobre la férrea defensa del Getafe de Jose Bordalas, añadió: "El Getafe es un equipo duro; defiende con firmeza y es muy físico. Afortunadamente, logramos marcar ese gol. Creamos tres o cuatro ocasiones bastante claras.

"El equipo rindió muy bien en defensa; apenas amenazaron nuestra portería. Si no puedes marcar más de un gol, tienes que saber mantener la portería a cero, pero siempre manteniendo la posesión en campo rival y buscando ese segundo gol".