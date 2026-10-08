El Manchester City se ha visto envuelto en una crisis sin precedentes después de que una comisión independiente declarara al club culpable de 114 de 115 cargos financieros. Las acusaciones de la Premier League, que abarcan desde la temporada 2009-10 hasta la 2017-18, se centran en ingresos por patrocinio inflados artificialmente y en no proporcionar registros financieros precisos. Aunque el City mantiene con firmeza su inocencia y ha presentado oficialmente un recurso, el club sigue enfrentándose a la amenaza de duras sanciones.

«Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Pero nosotros dos, que estamos en la sesentena, tenemos que tener la suerte de seguir aquí cuando llegue la sentencia final, porque ahora llegará una sentencia y luego una apelación...», declaró Mourinho a Corriere dello Sport. Sus comentarios ponen de manifiesto una creciente frustración dentro del fútbol por el tiempo que se tarda en tramitar grandes casos disciplinarios que afectan a clubes de élite.