«¡Tenemos que temer a todo el mundo!»: Warren Zaire-Emery advierte al PSG de que «pequeños errores» decidirán la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal

Zaire-Emery advirtió a sus compañeros del París Saint-Germain que no pueden distraerse el 30 de mayo en el Puskas Arena. El lateral derecho francés, pieza clave del equipo de Luis Enrique, conoce el peligro que representan los Gunners de Mikel Arteta.

«En este nivel hay que temer a todos. Arsenal es campeón de la Premier y tiene un equipo muy fuerte. Debemos mantenernos concentrados y reducir los errores menores; eso marcará la diferencia», afirmó en el Campus del PSG.