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«¡Tenemos que ser agresivos!» - Deniz Undav insta a Alemania a plantar cara, pero Julian Nagelsmann no comparte la explicación de la derrota ante Ecuador
Undav exige más agresividad a Alemania
Aunque Alemania ya estaba clasificada, la forma en que perdió preocupa sobre su capacidad para enfrentar rivales físicos. Undav, que ingresó al partido en el minuto 60, señaló que los sudamericanos mostraron más ganas en el campo.
Al analizar el partido, el jugador de 29 años destacó la diferencia de intensidad: «Ecuador fue más agresivo e incisivo. Debemos aprender de esto. No fuimos tan directos ni creamos muchas ocasiones», admitió. Y concluyó: «Debemos defendernos mejor. Si el partido se pone duro, nosotros también tenemos que ponernos duros».
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Nagelsmann responde a las preguntas sobre su compromiso
Aunque Undav consideró que al equipo le faltaba la garra necesaria, Nagelsmann salió en defensa de sus jugadores ante las insinuaciones de relajación. En una entrevista posterior al partido, el técnico respondió con firmeza cuando el presentador de Magenta TV, Johannes Kerner, le preguntó si a su equipo le había faltado compromiso. «Por favor, deja ya esas tonterías, de verdad. ¿Por qué no iban a querer los chicos darlo todo?», dijo. «No, no es que lo desearan más. Simplemente asumieron un poco más de riesgo en muchas situaciones».
Reconoció que la clasificación del grupo, con Alemania ya clasificada, influyó en sus cambios, pero rechazó culpar la falta de esfuerzo: «Hicimos cambios distintos a los que habríamos hecho si hubiéramos necesitado un gol, pero no puedo decir que algún jugador no lo dio todo; es un cliché», añadió.
Preocupaciones defensivas y el estado de forma de Manuel Neuer
La derrota volvió a poner en la mira al veterano portero Manuel Neuer. La leyenda del Bayern de Múnich fue criticada por su actuación en el gol de Ecuador, pues pareció vacilar antes de que Gonzalo Plata rematara un córner en los últimos minutos para sentenciar el partido.
Pese al debate, Nagelsmann lo respaldó y lamentó su falta de «intervenciones decisivas», aunque admitió que los tiros a los que se enfrentó fueron «difíciles». El técnico se niega a cambiar de portero en la fase eliminatoria.
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Boston nos espera en la ronda de los 32
A pesar de todo, Alemania ganó el Grupo E y el lunes jugará los dieciseisavos en Foxborough, cerca de Boston. Aunque aún no se conoce su rival, el equipo sabe que no puede repetir los errores técnicos de Nueva Jersey. El gol de Plata en el final alertó a una selección que había lucido sólida en sus primeros partidos.
Para Undav, la clave es igualar el esfuerzo físico del rival. Tras quedarse sin participar en ningún gol por primera vez en el torneo, el delantero quiere demostrar que la derrota ante Ecuador fue solo un tropiezo. En la fase eliminatoria, el equipo de Nagelsmann debe combinar la confianza del técnico con la exigencia de Undav de un juego «más agresivo».