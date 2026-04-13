La selección femenina de Estados Unidos se enfrentará de nuevo a Japón, aunque esta vez la seleccionadora Emma Hayes alineará un equipo totalmente distinto.

Antes del primer partido del fin de semana, Hayes destacó que enfrentar tres veces a un rival de la talla de Japón le brinda la oportunidad de probar distintas jugadoras y posiciones.

El estilo de juego será el mismo, pero con un equipo diferente.

Hayes lo reiteró tras la victoria por 2-1: «Debemos prepararnos para la fase de clasificación; quedan pocas ventanas, así que algunas jugadoras deben volver a jugar juntas».

De cara al amistoso del martes ante Japón, el equipo extrae lecciones de su triunfo en el PayPal Park de San José, California, y lleva al próximo encuentro lo positivo.

«Hace 12 meses habríamos empatado», admitió Hayes. «El progreso está en mantenernos en el partido y no encajar el segundo gol. Sin embargo, manejamos bien el final. Me llevo ideas que revisaré en el avión e intentaré incorporar para nuestro siguiente nivel. Fue el partido que buscábamos y estoy muy contenta de haberlo jugado, porque son un equipo increíble».

GOAL analiza cinco claves para el partido de la selección femenina de EE. UU. contra Japón...