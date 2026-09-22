«Tenemos que olvidar»: Andy Robertson insta a las estrellas del Tottenham a dejar atrás el trauma del descenso para salvar la temporada

El fichaje de este verano, Robertson, cree que la plantilla debe olvidar por completo sus decepciones del pasado. El Tottenham evitó por poco el descenso en las dos últimas campañas, al acabar 17.º tanto en la 2024-25 como en la 2025-26. El ex del Liverpool considera que esa historia les está frenando.

«Se nota que la temporada pasada les hizo mucho daño», declaró Robertson en el pódcast Stick to Football, de The Overlap. «Quizá seguimos siendo culpables de cargar con el peso de la temporada pasada sobre nuestros hombros».

El internacional escocés insistió en que cambiar esa mentalidad es crucial, al afirmar: «Eso depende de mí y de los otros jugadores nuevos, si necesitamos olvidar. Ahora tenemos que intentar devolver al Tottenham al lugar al que creemos que pertenece».