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Adhe Makayasa

Traducido por

«Tenemos que mejorar»: Fabian Hurzeler reacciona después de que el Brighton sea frenado por el Tromso en el play-off de la Conference League

Fabian Hürzeler
Tromsoe vs Brighton
Tromsoe
Brighton
Conference League Qualification
Premier League

El entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, admitió que su equipo debe elevar su rendimiento tras un frustrante empate sin goles a domicilio ante el Tromso en la ida del play-off de la UEFA Conference League. El Brighton dominó la posesión en Noruega, pero sobrevivió a dos claras ocasiones al contragolpe, mientras la eliminatoria sigue muy abierta de cara al partido de vuelta.

  • La exhibición dominante se salda con un empate

    El Brighton dominó el encuentro en el norte de Noruega con 25 intentos a puerta, pero una inspirada actuación del portero del Tromso, Jakob Haugaard, aseguró que la ida terminara sin goles. Los locales estuvieron cerca de lograr una sorprendente victoria al contragolpe, obligando a Bart Verbruggen a realizar una parada vital en un mano a mano para negar el gol a Heine Asen Larsen al inicio de la segunda parte. Un fallo tardío de Isak Vadebu deja la eliminatoria muy abierta de cara al partido de vuelta de la próxima semana en el Amex Stadium.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    «Tenemos que mejorar»

    Hurzeler admitió que a su equipo le faltó mucho ritmo con el balón y exigió una respuesta defensiva mucho más sólida ante los contraataques en el partido de vuelta.

    Al evaluar la actuación de su equipo, Hurzeler insistió: "Creo que controlamos el partido, pero no fuimos lo suficientemente rápidos con la posesión", dijo, en declaraciones recogidas por TNT Sports. "Aun así tuvimos unas cuantas oportunidades, pero creo que, en líneas generales, Tromso defendió bien.

    "Tuvieron dos grandes ocasiones tras acciones de transición [en las que] tenemos que defender mejor. En general, [fueron] un rival duro, que es lo que esperábamos. Creamos oportunidades pero, al final, tenemos que estar satisfechos con el empate, aunque no es el resultado que esperábamos.

    "Ahora afrontamos con ilusión la oportunidad de ganar el partido ante nuestra afición. Hay ciertos aspectos que tenemos que mejorar contra Tromso. En general, como he dicho, son un buen equipo de fútbol, así que tendremos que rendir a nuestro máximo nivel para ganar el partido en el Amex."

  • Los debutantes aparecen en medio de la especulación

    El choque dejó los debuts oficiales de Luka Vuskovic, fichaje récord de 46 millones de libras, Ibrahim Osman, Zadok Yohanna y Amario Cozier-Duberry a las órdenes de Hurzeler. El Brighton viajó sin Carlos Baleba ni Yankuba Minteh por lesión, en medio de la intensa especulación sobre sus traspasos, con Baleba en conversaciones para fichar por el Manchester United y el club rechazando una aproximación del Liverpool por Minteh. Como favorito del torneo, el Brighton aspira a la final de Estambul para seguir los pasos de West Ham United, Chelsea y Crystal Palace como campeones ingleses de la competición.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    El partido inaugural nacional precede al decisivo

    El Brighton debe rehacerse rápidamente, ya que arranca su campaña de la Premier League 2026-27 en casa ante el Aston Villa el domingo. Ese estreno liguero ofrece un examen inmediato de la profundidad de la plantilla antes de recibir de nuevo al Tromso en Sussex para la decisiva vuelta del jueves. Una gestión inteligente de la plantilla y una gran eficacia de cara a portería serán imprescindibles si los jugadores de Hurzeler quieren asegurarse el fútbol europeo en la fase de grupos y, al mismo tiempo, generar impulso en el arranque a nivel nacional.

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