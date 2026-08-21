Hurzeler admitió que a su equipo le faltó mucho ritmo con el balón y exigió una respuesta defensiva mucho más sólida ante los contraataques en el partido de vuelta.

Al evaluar la actuación de su equipo, Hurzeler insistió: "Creo que controlamos el partido, pero no fuimos lo suficientemente rápidos con la posesión", dijo, en declaraciones recogidas por TNT Sports. "Aun así tuvimos unas cuantas oportunidades, pero creo que, en líneas generales, Tromso defendió bien.

"Tuvieron dos grandes ocasiones tras acciones de transición [en las que] tenemos que defender mejor. En general, [fueron] un rival duro, que es lo que esperábamos. Creamos oportunidades pero, al final, tenemos que estar satisfechos con el empate, aunque no es el resultado que esperábamos.

"Ahora afrontamos con ilusión la oportunidad de ganar el partido ante nuestra afición. Hay ciertos aspectos que tenemos que mejorar contra Tromso. En general, como he dicho, son un buen equipo de fútbol, así que tendremos que rendir a nuestro máximo nivel para ganar el partido en el Amex."