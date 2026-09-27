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«Tenemos que levantarnos» - Harry Kane pide a Inglaterra que siga siendo positiva tras la ajustada derrota ante España en la Nations League
Inglaterra muestra destellos de brillantez pese a la derrota
El regreso de Inglaterra a la competición tras el Mundial resultó ser una auténtica montaña rusa en el estadio de Wembley, ya que el equipo de Tuchel cayó derrotado ante España. El partido no pudo comenzar peor para Inglaterra, cuando Lamine Yamal vio puerta apenas dos minutos después del pitido inicial. Sin embargo, la respuesta de los locales fue exactamente la que Tuchel habría querido ver en su primer encuentro desde el torneo del verano. Anthony Gordon puso el empate para Inglaterra tras un rápido contraataque, y el propio Kane adelantó a Inglaterra por 2-1 de cabeza apenas cuatro minutos después.
Kane cree que la consistencia en este tipo de actuaciones de alto nivel es la última pieza del puzle para Inglaterra. Aunque han demostrado que pueden competir por momentos, el capitán es consciente de que mantener esa presión durante todo un partido es esencial a este nivel. Preguntado sobre si el tramo en torno al descanso representaba la referencia para el equipo, Kane respondió: «Creo que sí. Así que tenemos que quedarnos con lo positivo. Ahora es decepcionante, por supuesto, pero tenemos que levantarnos y volver a intentarlo dentro de unos días».
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Kane lamenta la oportunidad desaprovechada desde el punto de penalti
El punto de inflexión del partido llegó cuando Inglaterra recibió un penalti que podría haberle permitido establecer una ventaja de dos goles. Kane, habitualmente tan fiable desde los once metros, vio cómo su lanzamiento golpeaba el larguero y no entraba, en un momento que devolvió la iniciativa a los visitantes. España aprovechó ese respiro, con goles de Alex Baena y Mikel Oyarzabal para darle la vuelta al partido y asegurar los tres puntos para la vigente campeona del mundo y de Europa. Fue una dura lección de eficacia para una joven Inglaterra que había dominado durante largos tramos de la primera parte.
A pesar de la frustración por el resultado y de su propia decepción personal desde el punto de penalti, el delantero del Bayern de Múnich se apresuró a señalar que la diferencia entre las dos naciones fue mínima esa noche. "Estamos jugando contra la vigente campeona del mundo y de Europa y competimos de tú a tú con ellos. En otro día, seguro, somos nosotros los que ganamos el partido", dijo Kane.
Marca el listón tras una derrota dramática
A pesar del resultado, Kane se mostró tajante al afirmar que el nivel exhibido por Inglaterra demostraba que es un equipo capaz de competir con los mejores del fútbol internacional. Fue una noche de gran dramatismo en la capital, donde la eficacia de cara a portería se vio contrarrestada por errores desafortunados, dejando al conjunto local con las manos vacías pese a una actuación llena de entrega que le permitió irse por delante al descanso.
Reflexionando sobre el desarrollo del partido, Kane dijo: «Creo que ya hablé antes de cómo alcanzamos un buen nivel en el Mundial, pero no conseguimos completar unos 90 minutos del todo. Probablemente hoy fue algo parecido otra vez. Tuvimos muchos buenos momentos, pero creo que ese periodo fue de lo mejor que hemos jugado en muchísimo tiempo. Ese es el nivel que sabemos que podemos alcanzar».
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Con la mirada puesta en la redención ante Chequia
Inglaterra tiene poco tiempo para recrearse en la derrota mientras prepara su próximo partido de la Nations League. La selección viajará para medirse a Chequia el martes 29 de septiembre, con la intención de sumar sus primeros puntos de esta ventana internacional. Con cuatro partidos programados en este periodo, el calendario ya ofrece la oportunidad de una rápida recuperación. El objetivo ahora pasa por corregir los errores que le costaron caro en Wembley, manteniendo al mismo tiempo la intención ofensiva que puso en apuros al equipo visitante. El duelo ante Chequia ofrece el escenario perfecto para convertir las buenas sensaciones en un resultado tangible.
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