El regreso de Inglaterra a la competición tras el Mundial resultó ser una auténtica montaña rusa en el estadio de Wembley, ya que el equipo de Tuchel cayó derrotado ante España. El partido no pudo comenzar peor para Inglaterra, cuando Lamine Yamal vio puerta apenas dos minutos después del pitido inicial. Sin embargo, la respuesta de los locales fue exactamente la que Tuchel habría querido ver en su primer encuentro desde el torneo del verano. Anthony Gordon puso el empate para Inglaterra tras un rápido contraataque, y el propio Kane adelantó a Inglaterra por 2-1 de cabeza apenas cuatro minutos después.

Kane cree que la consistencia en este tipo de actuaciones de alto nivel es la última pieza del puzle para Inglaterra. Aunque han demostrado que pueden competir por momentos, el capitán es consciente de que mantener esa presión durante todo un partido es esencial a este nivel. Preguntado sobre si el tramo en torno al descanso representaba la referencia para el equipo, Kane respondió: «Creo que sí. Así que tenemos que quedarnos con lo positivo. Ahora es decepcionante, por supuesto, pero tenemos que levantarnos y volver a intentarlo dentro de unos días».