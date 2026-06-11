«Tenemos que ganar esto»: la presentadora de FOX Rebecca Lowe habla sobre la confianza de Inglaterra en el Mundial, el buen momento de la selección masculina de Estados Unidos y por qué Japón es un tapado

28 de mayo: Edu (Apple TV) habla sobre la plantilla de Pochettino, las expectativas sobre Gio Reyna y el éxito en el Mundial.

23 de marzo: Taylor Twellman, analista de Apple TV, explica por qué Cavan Sullivan debe jugar más y analiza al Inter de Miami.

18 de febrero: Lori Lindsey (analista de CBS) explica por qué la NWSL es la mejor liga del mundo y la llegada de Summit y Legacy.

9 de enero: Shaka Hislop (analista de ESPN) explica por qué el Arsenal podría haber fichado al delantero equivocado, Gyökeres.

16 de diciembre: Jenny Chiu (DAZN) explica por qué la NWSL no puede perder a Trinity Rodman y analiza el impacto del Mundial de Siete.

12 de diciembre: Bradley Wright Phillips (analista de Apple TV) explica por qué el cambio de calendario de la MLS a otoño-primavera es decisivo, el impacto de Messi en la MLS Cup y la amenaza del LA Galaxy en 2026.

5 de diciembre: Dax McCarty, parte 2: Analista de Apple TV explica que dejar a Luis Suárez en el banquillo ayudó al Inter de Miami, y elogia a Thomas Müller —«imprescindible»— y al Vancouver de cara a la MLS Cup

3 de diciembre: Dax McCarty: «Me siento orgulloso de volver a ver a este equipo» — Dax McCarty, de Apple TV, habla sobre Mauricio Pochettino

15 de noviembre: Kacey White (analista de ESPN y leyenda de la NWSL) comenta la intensa temporada universitaria, las dificultades de la UNC para repetir título y posibles campeones.

14 de noviembre: Taylor Twellman: Analista de Apple TV habla del nuevo calendario de la MLS, el ascenso de Son Heung-Min con el LAFC, las sorpresas de los playoffs y el dilema de Luis Suárez en Inter Miami.

4 de noviembre: Geoff Shreeves: analista de CBS Sports Golazo habla sobre la profundidad del Arsenal, las dificultades del Liverpool y la vuelta a la realidad del Wrexham en la Championship

29 de octubre - Kaylyn Kyle: Analista de Apple TV habla de Thomas Müller, los «increíbles» Vancouver Whitecaps, el renacido Inter Miami y las ambiciones de Canadá para el Mundial 2026

24 de octubre - Steve McManaman: Analista de ESPN habla del Real Madrid de Xabi Alonso, El Clásico y la necesidad de incluir al «excelente» Jude Bellingham en la selección inglesa.

20 de octubre - Alexi Lalas: El analista de FOX elogia a Mauricio Pochettino por dar garra a la selección estadounidense, pero afirma que «aún está por ver» el éxito en el Mundial

17 de octubre - Herculez Gómez (ESPN): Apoya el partido Barcelona-Villarreal en Miami, pero advierte: «Si se permite a La Liga, se permite a todos».

16 de octubre - Herculez Gómez (ESPN): Duda sobre Pochettino en la selección de EE. UU., pero reconoce que vive «su mejor racha».

2 de octubre - Clive Tyldesley: Analista de CBS habla de los estadounidenses en la Liga de Campeones, del «gran año» de la selección estadounidense en el Mundial y de la protección de los futbolistas jóvenes

30 de septiembre - David Villa: La leyenda española y analista de DAZN habla de las aspiraciones del Barcelona en la Champions, del «increíble» Lamine Yamal y de la «gran oportunidad» de que EE. UU. organice el Mundial.

17 de septiembre - Stu Holden (FOX): Analiza el resurgimiento de Gio Reyna, el futuro de Christian Pulisic en el AC Milan y cómo Mauricio Pochettino puede forjar «una selección que nos ilusione».

11 de septiembre - Maurice Edu (analista de Apple TV): valora el primer año de Pochettino al frente de EE. UU. y pregunta: ¿dónde está Weston McKennie?

9 de septiembre - Sacha Kljestan: Analista de Apple TV pide a Pochettino mantener el núcleo de la selección de EE. UU. y valora a la MLS y a Luis Suárez, del Inter de Miami.

28 de agosto - Keith Costigan: Analista de Apple TV sobre la necesidad de títulos del Arsenal, por qué descartar al Liverpool es un error y cómo el Mundial de Clubes puede impulsar la MLS.

21 de agosto - Marcelo Balboa: El analista de Apple TV critica a otros exjugadores de la selección estadounidense por sus comentarios mordaces hacia Christian Pulisic y elogia el impacto de Son Heung-Min en la MLS.

15 de agosto - Nedum Onuoha (ESPN): Elogió a Antonee Robinson como uno de los mejores defensas de la Premier y habló de la recuperación del Manchester City.

6 de agosto - Kasey Keller: El analista de ESPN critica el decepcionante historial de Mauricio Pochettino con la selección estadounidense y elogia el «brillante» regreso de Matt Turner a la MLS

31 de julio - Andrés y Nico Cantor: analistas padre e hijo analizan el principal reto de Mauricio Pochettino con la selección estadounidense y cómo Leo Messi, del Inter de Miami, «perfecciona el fútbol».

29 de julio - Dax McCarty: Analista de Apple TV defiende la suspensión de Messi, analiza el nuevo formato de la Leagues Cup y señala al Club América como favorito.

25 de julio - Derek Rae: Comentarista de ESPN sobre la adaptación de Gio Reyna en Dortmund y el potencial del centrocampista de 22 años de la selección estadounidense.

7 de julio - Callum Williams (comentarista de fútbol mundial deApple TV): impacto de los equipos brasileños en el Mundial de Clubes.

27 de junio - Kyle Martino (analista de TNT): La sequía goleadora de la selección de EE. UU., el estado del programa y el regreso del Showdown a Nueva York.

23 de junio - Dax McCarty: Analista de Apple TV habla de la oportunidad y presión que afrontan Mauricio Pochettino y la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial

19 de junio - Herculez Gómez: Analista de ESPN sobre su optimismo por la Copa Mundial de Clubes, sus recuerdos de jugar en ella y cómo el Mundial 2026 podría ser «el mayor evento deportivo de la historia»

17 de junio - Herculez Gómez (analista de ESPN): polémica de Christian Pulisic, situación de la selección estadounidense, divisiones entre la afición y su admiración por Diego Luna.





11 de junio - Diego Valeri: analista de Apple TV+ sobre el impacto de Lionel Messi en la MLS, su apoyo a los Sounders en el Mundial de Clubes y los vínculos entre EE. UU. y Argentina.

21 de mayo - Taylor Twellman: Analista de Apple TV+ sobre los “emocionantes” duelos del Mundial de Clubes, por qué ganará un equipo europeo top y cómo puede beneficiarse el Inter Miami.

13 de mayo - Kay Murray (analista de ESPN FC): apoyo estadounidense a la Copa Mundial de Clubes, equipos europeos en competencia y posibilidades de un equipo de la MLS.

9 de mayo - Luis García: Analista de ESPN habla del Barcelona y el «fantástico» Lamine Yamal, la falta de filosofía del Real Madrid y la salida de Trent Alexander-Arnold del Liverpool

1 de mayo - Derek Rae: Analista de ESPN sobre la búsqueda del trofeo de Harry Kane, las dificultades de Gio Reyna en el Borussia Dortmund y el significado detrás de «el olor del establo»

28 de abril - Christina Unkel: Analista de reglas de CBS Sports sobre revisiones del VAR, «visibilidad» arbitral y exjugadores que se vuelven árbitros

25 de abril - Alejandro Moreno: comentarista de ESPN FC sobre la decepción de Kylian Mbappé en el Real Madrid, la última temporada de Carlo Ancelotti y Lamine Yamal, «el mejor del mundo»

24 de abril - Bradley Wright-Phillips: Analista de Apple TV sobre la «genialidad» de Lionel Messi, el «agresivo» Inter de Miami y por qué el próximo equipo de Kevin De Bruyne debería ser el NYCFC

22 de abril - Ali Krieger: Analista de ESPN sobre el fichaje de Naomi Girma por el Chelsea, la «increíble» Emma Hayes y por qué la NWSL «no puede diluir la liga con la expansión»

16 de abril - Jamie Carragher (analista de CBS): Mundial de Clubes, agenda sobrecargada, el “decepcionante” Trent Alexander-Arnold y el “maravilloso” fichaje de Mo Salah.

14 de abril - Kevin Egan (presentador de Apple TV+): Mundial 2026, Mundial de Clubes 2025 y crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

11 de abril - Kay Murray (presentadora de ESPN FC): Harry Kane y las ambiciones del Bayern en la Bundesliga, el «talento innegable» de Gio Reyna y la carrera por el Balón de Oro sin «un candidato destacado».

8 de abril - Kevin Egan: Analista de Apple TV habla del posible fichaje de Kevin De Bruyne para jugar con Lionel Messi en la MLS, la “arrogancia” de Cavan Sullivan y el “nivel superior” de Wilfried Nancy.

26 de marzo - Kasey Keller: «Chicos que preferirían estar en la playa» - El analista de ESPN critica el “malestar general” de la selección estadounidense y afirma que Mauricio Pochettino debe demostrar un compromiso del 100 %.

21 de marzo - Kaylyn Kyle: Analista de Apple TV sobre Messi en el Inter de Miami, la MLS «caótica» y la fuga de jugadoras de la NWSL que podría «perjudicar a la liga».

13 de marzo - Micah Richards: Analista de CBS Sports habla del futuro del Manchester City, de por qué el Real Madrid ganará la Liga de Campeones y de su apuesta con Jude Bellingham.

11 de marzo - Antonella González: Analista de Apple TV habla sobre su entrevista a Lionel Messi, la influencia latinoamericana en la MLS y ser mujer hispana en la radiodifusión.

4 de marzo - Nico Cantor (CBS): Analiza a Mauricio Pochettino, el formato mixto de la Liga de Campeones y la competencia de la USL con la MLS.

26 de febrero - Andrew Wiebe: El analista de Apple TV habla de la “gran pretemporada” de San Jose Earthquakes, la posible llegada de Kevin De Bruyne a la MLS y el crecimiento de la liga.

20 de febrero - Taylor Twellman: Analista de Apple TV habla del “fracaso” del Inter Miami de Lionel Messi en los playoffs de la MLS, de Cavan Sullivan y de por qué Cincinnati es una amenaza.

18 de febrero - Taylor Twellman: Analista de Apple TV habla de las aspiraciones mundialistas de EE. UU., de Mauricio Pochettino y de las escasas victorias del equipo.

11 de febrero - Maurice Edu: Analista de Apple TV habla del potencial de la selección, la “arrogancia al límite” de Cavan Sullivan y la vitrina mundial de la MLS.

30 de enero - Keith Costigan: comentarista de Apple TV sobre Mo Salah y el Liverpool, el experimento de Olivier Giroud en el LAFC y más

28 de enero - Nigel Reo-Coker: Analista de CBS Sports Golazo Network habla del nuevo formato de la Liga de Campeones, el estado del fútbol estadounidense y el Aston Villa.

20 de enero - Kate Scott: Presentadora de CBS Sports habla de la mentalidad del fútbol estadounidense, el fichaje «declarativo» de Mauricio Pochettino en la selección masculina de Estados Unidos, la «enorme» Copa del Mundo de 2026 y por qué el Liverpool ganará la Liga de Campeones

13 de enero - DaMarcus Beasley: leyenda de la selección sobre la mentalidad de Messi, la buena racha de la MLS y por qué Pochettino es «el hombre adecuado».

9 de enero - Callum Williams: analista de fútbol sobre Lionel Messi y el Mundial de Clubes 2025, la “ingenuidad” hacia el fútbol sudamericano y lo “absurdo” de que Jack Grealish haya “perdido la cabeza”.

2 de enero - Jenny Chiu: reportera de CBS habla de los «grandes cambios» de Emma Hayes, el «pedigrí» de Mauricio Pochettino y la posible gloria del Inter en la UCL

17 de diciembre - Stu Holden: Analista de FOX Sports sobre la evolución del fútbol estadounidense y por qué Christian Pulisic será «el mejor futbolista estadounidense de todos los tiempos»

12 de diciembre - Brian Dunseth (analista de Turner y Apple TV): Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna y el futuro de la selección estadounidense con Mauricio Pochettino.

5 de diciembre - Jalil Anibaba: Analista de Apple TV sobre las predicciones para la MLS Cup, la contratación de Javier Mascherano por el Inter Miami y el «desalentador» problema de la diversidad en el cuerpo técnico de la MLS

21 de noviembre - Andrés Cantor: La leyenda de Telemundo habla de la mentalidad argentina de Pochettino, la selección de EE. UU. y el auge del fútbol estadounidense.

16 de noviembre - Matt Doyle (analista de Apple TV): analiza la defensa “caótica” de Inter Miami, la posible llegada de Neymar a MLS y su favorito para la MLS Cup.

7 de noviembre - Gary Neville: El veterano analista habla de las opciones mundialistas de Estados Unidos, del «jugador increíble» Christian Pulisic, del «implacable» David Beckham y de Cristiano Ronaldo en la MLS

31 de octubre - Herculez Gómez: Analista de ESPN FC habla del impacto de Mauricio Pochettino, la abierta carrera por la delantera de la selección estadounidense y una plantilla «sin responsabilidad».

29 de octubre - Rebecca Lowe: La presentadora de NBC habla del crecimiento del fútbol, la «increíble» Emma Hayes y el creciente protagonismo de Mauricio Pochettino.

24 de octubre - Andrew Wiebe (analista de Apple TV): playoffs de la MLS, el “estado de forma nuclear” de Messi y cómo el Inter de Miami podría ser el mejor equipo de la historia de la liga.

17 de octubre - Jamie Carragher: El veterano analista habla de la selección de Estados Unidos, critica al Manchester City por el caso judicial y cuestiona a Mauricio Pochettino pese a su «gran» fichaje.



