«¡Tenemos que establecer reglas claras!»: el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, se pronuncia en contra de las tácticas dilatorias del Arsenal

Aunque el técnico alemán aboga por que las autoridades intervengan y endurezcan la normativa, también es lo suficientemente pragmático como para saber que, mientras tanto, sus jugadores deben lidiar con la realidad del fútbol de élite moderno. El Brighton no puede permitirse ser víctima de las mismas tácticas que critica su entrenador. Reconoció la importancia de estos momentos y afirmó: «No vamos a cambiar estas reglas de inmediato, por lo que sabemos lo importantes que son las jugadas a balón parado. Siempre digo que pueden cambiar el rumbo del partido, así que tenemos que utilizarlas también, ser muy eficaces a la hora de marcar goles, más eficaces a la hora de crear ocasiones a partir de saques de esquina y tiros libres, y tratar siempre de defenderlas bien».

Tanto los aficionados como los observadores seguirán ahora de cerca el arbitraje de las jugadas a balón parado del Arsenal durante el encuentro del miércoles en el Amex. Con la lucha por el título cada vez más reñida y Hurzeler dejando claras sus opiniones, esta batalla de ingenio entre el entrenador más joven de la liga y el experimentado Arteta promete ser una lección magistral de táctica. Queda por ver si la Premier League atenderá su petición de «reglas claras», pero el entrenador del Brighton se ha asegurado de que cada segundo que pase en un córner será contado por la afición local.