El Ajax comenzó su campaña en la fase de liga de la Liga Conferencia de la UEFA con una decepcionante derrota por 2-1 ante el Hajduk Split en el Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang adelantó a los locales en la primera parte tras una pérdida de balón en el centro del campo, antes de que Davy Klaassen marcara un buen gol del empate para el conjunto neerlandés en la segunda mitad.

Sin embargo, solo dos minutos después, un malentendido defensivo entre Jofre Torrents y Youri Baas permitió a Marin Soticsk marcar el gol de la victoria del Hajduk.

El partido también se interrumpió brevemente en la segunda parte por los artefactos pirotécnicos encendidos por los aficionados locales, lo que puso el broche a una noche aciaga para los visitantes en Split.