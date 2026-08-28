¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Tenemos que confiar en el sistema»: Erling Haaland y Elliot Anderson hablan tras la goleada del Manchester City al Crystal Palace

E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Erling Haaland y Elliot Anderson han elogiado abiertamente el planteamiento táctico del nuevo entrenador, Enzo Maresca, después de que el Manchester City lograra una contundente victoria por 4-1 ante el Crystal Palace. Los jugadores expresaron una enorme confianza en las nuevas estrategias que se están implantando en el club tras sus impresionantes victorias consecutivas en la Premier League.

  • El Manchester City logra una contundente victoria en Selhurst Park

    El Manchester City ha comenzado su campaña de forma brillante, desmantelando al Crystal Palace por 4-1 el sábado. Haaland, luciendo un llamativo nuevo corte de pelo corto, mantuvo su notable registro goleador contra el club del sur de Londres. El delantero marcó de cabeza el primer gol a centro de Antoine Semenyo antes de añadir un segundo al final del partido.

    Rayan Cherki también firmó una actuación individual espectacular, con dos goles en la segunda parte. Pese a encajar un extraño gol en propia puerta cuando un lanzamiento de falta de Yeremy Pino rebotó en el guardameta Gianluigi Donnarumma, el Manchester City logró otra victoria con comodidad. Según Sky Sports, la dominante actuación le dio a Enzo Maresca su segundo triunfo consecutivo desde que se hizo cargo del club.

    • Anuncios
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Los jugadores abrazan la nueva estructura táctica

    La plantilla se está adaptando visiblemente a la vida bajo las órdenes de Maresca, y figuras clave respaldan de inmediato al entrenador. Haaland no tardó en elogiar a sus compañeros y el nuevo sistema. «Elliot [Anderson] estuvo increíble», afirmó Haaland. «Tenemos que confiar en el sistema, y confiamos en Enzo [Maresca] y en lo que quiere hacer».

    Anderson también habló de su propio desarrollo dentro del equipo. «Creo que tengo que ser un poco más estructurado», explicó Anderson. «Estoy aprendiendo a mantenerme un poco más en mi posición». Y añadió: «Hoy me sentí más como en casa. Mi primer partido en el Etihad fue especial, aunque estaba muy nervioso, y dos victorias en dos partidos está genial. Todo el mundo está muy contento y todos lo dieron todo. El plan de partido salió justo como queríamos».

  • Rayan Cherki exige una mejora pese a marcar

    A pesar de marcar dos goles, Cherki mostró su ambición incansable al expresar su frustración cuando Maresca se disponía a sustituirle. El atacante sintió que le debía más servicio a Haaland durante el partido.

    «Cuando vi que Enzo [Maresca] iba a cambiarme, no me gustó. Necesito mostrar que quiero jugar y que quiero marcar y dar asistencias a Erling [Haaland]», reveló Cherki. «Hoy no le di muchos balones. La próxima vez quiero darle muchos balones a Erling».

    Cherki valoró críticamente su propia aportación y añadió: «Ahora empezamos otra historia [con Enzo Maresca], y necesitamos demostrar... Jugué tan st [en la primera parte]».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lo que le espera a Enzo Maresca y a su plantilla

    El Manchester City tratará de trasladar este enorme impulso a sus próximos partidos de la Premier League. Con el nuevo fichaje de 86 millones de libras Ayyoub Bouaddi haciendo su debut oficial, el club cuenta con una profundidad de plantilla formidable para afrontar la larga temporada. Si los jugadores siguen asimilando estas nuevas instrucciones tácticas, Maresca tendrá una plantilla plenamente capaz de recuperar el título de la Premier League y competir por los grandes honores europeos.