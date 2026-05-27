Vinicius se ha consolidado como uno de los líderes del vestuario madridista, un logro que valora profundamente. Tras la marcha de varios veteranos, el brasileño ha asumido más responsabilidades dentro y fuera del campo.

Este ascenso refuerza su papel como pilar del plantel. Llevar el brazalete es un hito desde su llegada del Flamengo a los 18 años. «Ahora soy uno de los capitanes; es algo importante que ocurre pocas veces», admitió.