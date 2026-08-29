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«¡Tenemos muchísimo potencial!» Nico Gonzalez celebra su soñado debut con el Newcastle tras la victoria ante el Tottenham
Impacto inmediato en el norte de Londres
Gonzalez no tardó en presentarse ante la afición de St James' Park y desempeñó un papel clave en la primera victoria de Matthias Jaissle en la Premier League como entrenador del Newcastle United. El excentrocampista del Manchester City, que llegó en una operación inicial de 48 millones de libras que podría ascender a 52 millones con variables, se sintió como en casa en la sala de máquinas del Newcastle y aportó la inteligencia táctica y la visión que ayudaron a desarmar a la férrea defensa del Tottenham en la segunda mitad del encuentro.
Al reflexionar sobre su rápida adaptación a la vida en Tyneside, el centrocampista admitió que el vertiginoso proceso de su fichaje hizo que la actuación fuera aún más especial. «Fue increíble. Llevo aquí cuatro días, así que no fue fácil para mí empezar, pero estoy muy contento por el trabajo que he hecho y por el que ha hecho el equipo», declaró Gonzalez a BBC Match of the Day.
- Getty Images Sport
Los ajustes tácticos dan sus frutos
Tras una primera parte cerrada, el Newcastle salió tras el descanso con renovadas energías y acabó superando al equipo de Roberto De Zerbi. El gol que abrió el partido llegó por medio de Gonzalez, que encontró a Amar Dedic para asistir a Anthony Elanga, y el sueco esquivó con calidad a Sandro Tonali para batir al portero. Gonzalez explicó que, aunque las instrucciones desde el banquillo se mantuvieron iguales, el equipo elevó su nivel de ejecución y de intensidad para asegurarse de salir del norte de Londres con los tres puntos.
"La idea [en la segunda parte] era la misma, pero hicimos algunos ajustes y fuimos un poco más agresivos contra ellos. Creo que este grupo tiene muchísimo potencial, somos realmente jóvenes y tenemos muchísimo margen de mejora, e incluso hoy sentí que seguimos mejorando y sintiéndonos más cómodos, y ese es el camino por el que tenemos que seguir".
Ejecutando el plan de Jaissle
Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la participación de Gonzalez en el gol inicial, donde su visión desarboló la zaga del Tottenham. El centrocampista, que disputó 59 partidos con el City tras un traspaso de 52 millones de libras desde el Porto a principios de 2025 antes de ver reducida su presencia en el once después de enero, reveló que este tipo concreto de jugada era algo de lo que había estado hablando intensamente con Jaissle desde su llegada.
«Es algo de lo que hablé mucho con el entrenador. Quiere que vea este tipo de balones e intenté algunos en la primera parte y en la segunda, y marcamos. Es algo en lo que hemos intentado trabajar. En la segunda parte dijimos que teníamos que seguir haciéndolo porque es realmente muy difícil defender a este tipo de jugadores. Espero que nos dé muchos más goles esta temporada», explicó Gonzalez.
- AFP
Cogiendo impulso para el debut en St James' Park
La victoria se suma al empate 2-2 del Newcastle en casa ante el Liverpool en la jornada inaugural. El Newcastle recibirá ahora al Bournemouth el 5 de septiembre, partido en el que Gonzalez intentará dar continuidad a su gran inicio en su esperado debut en casa en St James' Park.
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