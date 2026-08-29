Gonzalez no tardó en presentarse ante la afición de St James' Park y desempeñó un papel clave en la primera victoria de Matthias Jaissle en la Premier League como entrenador del Newcastle United. El excentrocampista del Manchester City, que llegó en una operación inicial de 48 millones de libras que podría ascender a 52 millones con variables, se sintió como en casa en la sala de máquinas del Newcastle y aportó la inteligencia táctica y la visión que ayudaron a desarmar a la férrea defensa del Tottenham en la segunda mitad del encuentro.

Al reflexionar sobre su rápida adaptación a la vida en Tyneside, el centrocampista admitió que el vertiginoso proceso de su fichaje hizo que la actuación fuera aún más especial. «Fue increíble. Llevo aquí cuatro días, así que no fue fácil para mí empezar, pero estoy muy contento por el trabajo que he hecho y por el que ha hecho el equipo», declaró Gonzalez a BBC Match of the Day.