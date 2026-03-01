Getty Images Sport
Traducido por
«¡Tenéis que correr!» Igor Tudor dice a los «fatigados» jugadores del Tottenham que no se «quejen» por sus métodos en los Spurs
La demanda de intensidad física
Tudor, encargado de sacar al club del norte de Londres de la zona de descenso de la Premier League, no ha perdido tiempo en implementar un régimen de «choque y pavor» diseñado para solucionar lo que él percibe como un importante déficit físico. Tras una humillante derrota por 4-1 ante el Arsenal en su primer partido al mando, Tudor ha dejado claro que el lujo de la comodidad ya no es una opción para sus estrellas, cuyo rendimiento es insuficiente. La filosofía de Tudor se basa en una presión de alta intensidad, un estilo que cree que actualmente es imposible de ejecutar dado el estado de la plantilla. No se ha disculpado por la carga de trabajo, insistiendo en que la única forma de salir de la mala racha actual es mediante el esfuerzo físico puro.
- Getty Images Sport
Poner gasolina en el motor
El exentrenador del Marsella y la Lazio ha implementado inmediatamente un exigente régimen de entrenamiento físico, dando prioridad al acondicionamiento de una plantilla que, en su opinión, ha mostrado signos de deterioro físico. Cuando se le preguntó si estaba llevando a los jugadores al límite, Tudor respondió que quiere que los «soldados» del Tottenham luchen y señaló que el trabajo en el campo de entrenamiento no es negociable.
«He introducido algunas carreras sin balón. A los jugadores nunca les gustan las carreras sin balón, así que hemos introducido algunas carreras sin balón [en las sesiones]», admitió Tudor, según informa The Telegraph. «Pero es un momento en el que no hay tiempo para pensar demasiado en lo que a alguien no le gusta. Y lo mejor es que lo entienden. Así que me han dado su disponibilidad para hacer estas cosas».
«Físicamente, creo que no estamos en una situación increíble. Han jugado muchos partidos en el último periodo sin muchos jugadores disponibles y eso ha supuesto que la condición física del equipo haya bajado. Así que tenemos que aprovechar este periodo en el que no jugamos partidos para echarle gasolina al motor, para que el motor empiece a funcionar mejor».
El reto de Tudor a los jóvenes
Con varios jugadores veteranos aún fuera de juego, Tudor depende cada vez más de los jóvenes del club. Ha desafiado a estas estrellas en ciernes a que dejen de lado las excusas y asuman la responsabilidad de salvar la temporada del Tottenham. «Algunos jugadores aún son jóvenes», señaló Tudor. «Fueron traídos aquí para ayudar y ahora quizá se encuentren en un momento en el que deben resolver los problemas. Por lo tanto, si hay demasiados jugadores de este tipo debido a la cantidad de lesiones que hay en la plantilla, eso crea algunos problemas».
El mensaje del entrenador a los graduados de la academia y a los jóvenes fichajes es claro: es hora de madurar. «Pero también es una oportunidad y un reto para crecer rápido, para convertirse en hombres», añadió. «Crecer rápido y decir: "Vamos, soy el mejor, pásame el balón, voy a marcar", en lugar de limitarse a decir: "¿Qué puedo hacer? Solo estoy aquí, ya sabes". Este es el reto para cada uno de ellos. ¿Por qué no? Decir: "Vamos, pásame el balón, no voy a llorar, voy a coger el balón, voy a defender mi área"».
- Getty Images
Encontrar soldados para la lucha por la supervivencia
El Tottenham ocupa actualmente una precaria 16.ª posición en la tabla de la Premier League, y la amenaza del descenso se está volviendo incómodamente real para el gigante del norte de Londres. Con un viaje a Fulham en el horizonte, la presión sobre Tudor para encontrar una fórmula ganadora va en aumento. El entrenador se ha visto reforzado por el regreso de Pedro Porro y Kevin Danso a los entrenamientos, pero sigue sin desvelar qué miembros de la plantilla se han comprometido realmente con su filosofía combativa y exigente.
En última instancia, Tudor busca una mentalidad específica para sacar al Spurs de su actual bache, aunque por ahora mantiene sus evaluaciones en privado. Cuando se le preguntó si había identificado suficientes «soldados» dentro del vestuario para sobrevivir a la lucha por el descenso, el croata ofreció una respuesta críptica. «Te lo diré cuando termine la temporada», dijo, dejando claro a los jugadores que sus puestos y su futuro están bajo constante escrutinio mientras se preparan para una serie de partidos decisivos.
Anuncios