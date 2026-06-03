Según la revista holandesa Voetbal International, el nombre del portero alemán, con contrato en el FC Barcelona, se debate en el Ajax de Ámsterdam.
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¡Tendría que renunciar a una gran cantidad de dinero! Al parecer, Marc-André ter Stegen es candidato para fichar por un gigante del fútbol europeo en crisis
Jordi Cruyff, director técnico del Ajax desde principios de febrero, busca un portero con experiencia. Además de Mark Flekken, segundo guardameta de Holanda en el Bayer Leverkusen, y de Yann Sommer, cuyo contrato con el Inter de Milán vence en junio, Cruyff también sigue a ter Stegen.
Un posible motivo para que el alemán fiche por el Ajax es el nuevo entrenador del club neerlandés. El español Michel, que ya lo fichó para el Girona en enero, fue presentado el martes. Tras perder la titularidad en el Barcelona el pasado verano ante Iñaki Peña, se marchó cedido al Girona en enero para intentar ganarse un sitio en la portería alemana para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, finalmente ocupada por Manuel Neuer.
Sin embargo, el plan fracasó: tras dos partidos se lesionó de nuevo y no volvió a jugar. Al parecer, ter Stegen quería quedarse en Girona, donde Michael seguiría como técnico. Sin embargo, el descenso de LaLiga modificó los planes y el portero regresará a Barcelona a finales de junio, al menos por ahora.
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Al Ajax le gustaría tener en su equipo la experiencia, el liderazgo y la calidad futbolística de ter Stegen.
Ter Stegen, portero titular del Barça durante años y con contrato hasta 2028, podría dejar el club este verano.
Sus cualidades deportivas lo hacen compatible con la filosofía del Ajax y con la idea de juego del nuevo entrenador, Michel. Además, su liderazgo y experiencia como internacional alemán (44 partidos) seducen a un equipo que la temporada pasada decepcionó.
El Ajax, que lleva cuatro años sin ganar un título, quedó lejos de la lucha por el campeonato. Terminó quinto, a 28 puntos del campeón, el PSV Eindhoven; en la Copa de Holanda cayó 0-6 ante el AZ Alkmaar en octavos; y en la Champions quedó 32.º en la fase de grupos y ni siquiera alcanzó los octavos.
Jordi Cruyff y su equipo deben reconstruir la plantilla para recuperar el dominio nacional y aspirar a metas europeas, como las semifinales de la Champions de 2019. Los mayores éxitos europeos del club datan de los años setenta, con tres Copas de Europa consecutivas, y de la generación dorada de 1995 con Kluivert, Seedorf y Davids.
¿Fichaje por el Ajax? Marc-André ter Stegen tendría que renunciar a una gran suma de dinero
Al menos el Ajax se clasificó para la Conference League y jugará la próxima temporada en Europa. Sin embargo, el club aspira a más y podría fichar a Ter Stegen para recuperar su nivel.
Sin embargo, su salario podría ser un obstáculo: en el Barça gana entre 16 y 18 millones de euros brutos al año, cifra que el Ajax no puede ni acercarse a pagar. El actual mejor pagado del Ajax, Kasper Dolberg, gana unos 3,5 millones al año, así que el alemán debería rebajar considerablemente sus emolumentos para fichar por el club holandés.
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¿Ayudará Ter Stegen al Ajax a recuperar su antiguo nivel? La clasificación de los últimos cinco años
Temporada
Clasificación
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5