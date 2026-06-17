«¡Tendría que jugar hasta los 80 para callar a los críticos!» - Kylian Mbappé desmiente una supuesta «misión de revancha» tras llevar a Francia a la victoria mundialista ante Senegal con un brillante doblete

Mbappé no tardó en dejar huella en el Mundial de 2026, llevando a Francia a una cómoda victoria por 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey. El delantero, en gran estado de forma, marcó un brillante doblete que incluyó un sensacional disparo desde lejos para sentenciar el resultado y garantizar que el equipo de Didier Deschamps comenzara su andadura con buen pie.

Su segundo tanto, el 58.º con Francia, le permitió superar a Olivier Giroud y convertirse en el máximo goleador de la historia de su país. Con 27 años, Mbappé llegó a liderar la clasificación de anotadores del Mundial, aunque Lionel Messi lo superó tras su hat-trick frente a Argelia.