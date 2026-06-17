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«¡Tendría que jugar hasta los 80 para callar a los críticos!» - Kylian Mbappé desmiente una supuesta «misión de revancha» tras llevar a Francia a la victoria mundialista ante Senegal con un brillante doblete
Mbappé hace historia en Nueva Jersey
Mbappé no tardó en dejar huella en el Mundial de 2026, llevando a Francia a una cómoda victoria por 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey. El delantero, en gran estado de forma, marcó un brillante doblete que incluyó un sensacional disparo desde lejos para sentenciar el resultado y garantizar que el equipo de Didier Deschamps comenzara su andadura con buen pie.
Su segundo tanto, el 58.º con Francia, le permitió superar a Olivier Giroud y convertirse en el máximo goleador de la historia de su país. Con 27 años, Mbappé llegó a liderar la clasificación de anotadores del Mundial, aunque Lionel Messi lo superó tras su hat-trick frente a Argelia.
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Desmontando la narrativa de la «venganza»
Mbappé llegó al torneo en el ojo del huracán tras una temporada complicada en el Real Madrid. Pese al revuelo en España, el francés descartó que sus goles a Senegal fueran una revancha. «Juego para hacer historia en mi país y llevar a mi equipo a la final y al título», dijo a la prensa francesa tras el partido.
Preguntado si su actuación respondía a las críticas recibidas en Madrid, se mostró desafiante: «No hay venganza contra los críticos. Si jugara solo para callarlos, debería jugar hasta los 80. Después de mi doblete, pensé en mi familia y amigos que estaban aquí hoy. Cada vez que marco, es por ellos», añadió el capitán.
Superar una etapa difícil en Madrid
Los preparativos de Mbappé para el torneo no fueron fáciles. Tras la segunda temporada consecutiva del Real Madrid sin títulos, el delantero se convirtió en el principal blanco de las críticas de la afición del Santiago Bernabéu. Le abucheaban con frecuencia y una petición de los aficionados para que se marchara reunió, según se informó, más de un millón de firmas.
Ante esa situación, su compañero en la selección francesa, Ousmane Dembélé, lo defendió públicamente antes del torneo y calificó de injusto el trato recibido. Sin embargo, con la camiseta de Francia parecía rejuvenecido y libre de la presión que lo había acompañado en el club.
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Con la mirada puesta en el objetivo en Filadelfia
Con tres puntos y un récord histórico, Francia se centra en su segundo partido de grupo. Los Bleus enfrentarán a Irak el lunes en Filadelfia; otra victoria les daría casi el pase a eliminatorias, en su intento por recuperar el trofeo ganado en 2018. En tanto, la derrota obliga a Senegal a jugarse su continuidad contra Noruega, actual líder del Grupo I tras vencer 4-1 a Irak.