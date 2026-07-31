Palmer ha lanzado una advertencia en tono de broma a su nuevo compañero en el Chelsea, Rogers, por su famosa celebración del gol del «frío». Rogers completó recientemente un traspaso récord para el club de 117 millones de libras a Stamford Bridge desde el Aston Villa, donde se reencontrará con su excompañero de la academia en el oeste de Londres.

Ambas estrellas de ataque suelen hacer con frecuencia ese gesto icónico después de marcar. Sin embargo, Palmer registró oficialmente la celebración como marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido el año pasado, lo que abre la puerta a un posible choque por la celebración entre los dos ingleses.