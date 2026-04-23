Según Mundo Deportivo, las primeras pruebas del miércoles por la noche confirmaron que el delantero de 18 años sufrió una rotura en el muslo.
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¡Conmoción por las lesiones en el Barça y la selección española! Lamine Yamal podría enfrentarse al peor escenario antes del Mundial
Se estima que estará de baja entre cinco y seis semanas, aunque podría alargarse si la recuperación es lenta. Esto significa que Yamal se perdería lo que queda de temporada y pondría en riesgo su presencia en el Mundial. El jueves le harán más pruebas.
Faltan siete semanas para el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El 11 de junio jugarán México y Sudáfrica, y España debutará el 15 contra Cabo Verde.
- AFP
Yamal se lesiona tras transformar un penalti
Yamal sufrió una curiosa lesión contra el Celta de Vigo. En el minuto 40, el joven de 18 años transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça, que acabó siendo el resultado final. Sin embargo, en lugar de celebrar, señaló al banquillo que se había lesionado. Luego se tumbó en el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, se agolpaban a su alrededor.
El cuerpo médico lo atendió brevemente y, cojeando, se retiró al vestuario. Lo reemplazó Roony Bardghji.
Su baja complicaría la recta final de la temporada para el Barça, que, pese a su cómoda ventaja sobre el Real Madrid, aún debe asegurar el título. En mayo le espera el Clásico.