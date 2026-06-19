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Temporada de cero y Yamal... Olmo sorprende a Cocorella y al Real Madrid

España vs Arabia Saudí
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D. Olmo
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M. Cucurella
L. Yamal
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Los fichajes del Real Madrid no nos preocupan

Dani Olmo llega al Mundial 2026 en plena forma, tras jugar todos los partidos de 2026 con el Barcelona y la selección española.

El seleccionador, Luis de la Fuente, confía en él para reforzar el ataque ante Arabia Saudí y mejorar la imagen ante Cabo Verde.

La Roja se prepara para medirse a Arabia Saudí en la segunda jornada del grupo.

Olmo declaró a Sport: «Tenemos la confianza para darle la vuelta, y eso empieza por ganar a Arabia Saudí».

Y añadió: «Estamos convencidos de que somos una de las mejores selecciones, y eso no es fruto de la nada. Un solo partido no puede empañar todo lo que hemos hecho hasta ahora».

Y añadió: «Tenemos una ambición enorme. Podemos darle la vuelta por completo a la situación. Si ganamos todos los partidos que nos quedan, seremos campeones del mundo. ¿Por qué no?».

  • dani olmo spanienGetty Images

    Yamal está bien... y Álvarez es de talla mundial

    Sobre los fichajes del Real Madrid este verano, comentó: «Es normal que, tras dos años sin títulos, hayan reforzado la plantilla. Son jugadores de talla mundial, pero no nos preocupan».

    Olmo añadió: «Nosotros también hemos cerrado un fichaje fantástico con Gordon, y estamos muy contentos».

    Añadió: «No esperábamos el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid... Se lo guardó para sí. Si eso era lo que quería, me alegro por él, porque es mi amigo».

    Ahora deberá sufrir en La Liga, igual que nosotros; por ejemplo, se medirá a Lamine Yamal».

    Sobre Yamal añadió: «Está bien, pero su participación depende del entrenador Luis de la Fuente y de él mismo. Nos ayudará mucho; lo necesitamos durante toda la temporada y estamos contentos de que esté en su mejor momento».

    Sobre Gordon afirmó: «Aportará dinamismo y defensa al Barcelona y elevará el nivel del equipo».

    Y sobre Álvarez añadió: «No es oportuno hablar de un jugador que aún pertenece a otro club; es uno de los mejores del mundo y una gran persona, aunque siga siendo suplente de Messi».

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