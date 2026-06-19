Temporada de cero y Yamal... Olmo sorprende a Cocorella y al Real Madrid

Dani Olmo llega al Mundial 2026 en plena forma, tras jugar todos los partidos de 2026 con el Barcelona y la selección española.

El seleccionador, Luis de la Fuente, confía en él para reforzar el ataque ante Arabia Saudí y mejorar la imagen ante Cabo Verde.

La Roja se prepara para medirse a Arabia Saudí en la segunda jornada del grupo.

Olmo declaró a Sport: «Tenemos la confianza para darle la vuelta, y eso empieza por ganar a Arabia Saudí».

Y añadió: «Estamos convencidos de que somos una de las mejores selecciones, y eso no es fruto de la nada. Un solo partido no puede empañar todo lo que hemos hecho hasta ahora».

Y añadió: «Tenemos una ambición enorme. Podemos darle la vuelta por completo a la situación. Si ganamos todos los partidos que nos quedan, seremos campeones del mundo. ¿Por qué no?».