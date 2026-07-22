La primera jornada se jugará el 22 de agosto de 2026 (con jornada de puertas abiertas el 21). Habrá paradas por selecciones del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre de 2026 y del 22 al 30 de marzo de 2027. Los partidos entre semana se jugarán el 27 de octubre, el 24 de noviembre, el 8 de diciembre de 2026 y el 2 de marzo de 2027. Además, habrá jornada navideña el 27 de diciembre de 2026 y un parón invernal del 28 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027. La última jornada se jugará del 14 al 16 de mayo de 2027.