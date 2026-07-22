En el Teatro dei Filarmonici de Ascoli Piceno se presentó la Serie B 2026/2027. En la sede de uno de los tres equipos que ascendieron desde la Serie C —junto a los de las Marcas, también subieron Benevento, Arezzo y Vicenza— se sorteó el calendario. Entre los equipos destacados, las miradas apuntan al Palermo de Pippo Inzaghi, al Catanzaro —finalista de los play-offs en junio—, a la Sampdoria y a los tres descendidos de la Serie A: Cremonese, Hellas Verona y Pisa.
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Temporada 2026/2027: sorteados los calendarios. Descubre las fechas de las jornadas y dónde ver los partidos por TV o en streaming
LAS FECHAS
La primera jornada se jugará el 22 de agosto de 2026 (con jornada de puertas abiertas el 21). Habrá paradas por selecciones del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre de 2026 y del 22 al 30 de marzo de 2027. Los partidos entre semana se jugarán el 27 de octubre, el 24 de noviembre, el 8 de diciembre de 2026 y el 2 de marzo de 2027. Además, habrá jornada navideña el 27 de diciembre de 2026 y un parón invernal del 28 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027. La última jornada se jugará del 14 al 16 de mayo de 2027.
EL PRIMER DÍA
Resultado del sorteo de la primera jornada de la Serie B 2026/2027: Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve Stabia, Pisa-Padova y Sudtirol-Entella. La Serie B se retransmitirá también este año en DAZN y en LaBChannel.
EL CALENDARIO COMPLETO
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DÓNDE VER LA SERIE B EN TELEVISIÓN Y EN STREAMING
La Serie B se retransmitirá este año en DAZN y en LaBChannel.
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