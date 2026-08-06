Hablando a través de BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given fue brutalmente sincero sobre la difícil situación actual.

«Creo que es natural que todos los aficionados teman lo peor. Lo llevamos dentro, se ha ido construyendo con los años», dijo el exguardameta. «Newcastle ha perdido a algunos de sus mejores jugadores y los ha reemplazado por futbolistas más jóvenes, que sin duda tienen un futuro brillante por delante, pero puede llevar tiempo que se adapten y se pongan al día, especialmente en la Premier League».

Quizá el aspecto más preocupante del verano de Newcastle ha sido la desintegración total de su sala de máquinas. Given señaló la pérdida de pilares creativos y defensivos como una causa principal de preocupación. Añadió: «Sandro Tonali y Anthony Gordon ya se han marchado y parece que Bruno Guimaraes está a punto de unirse a ellos, lo que significa que casi todo el centro del campo ha sido desmantelado. Eso es muchísima calidad y experiencia».

La situación en torno al capitán del club es el golpe final para una afición que ya está conmocionada. Esta última oleada de salidas llega después de la salida bomba de la temporada pasada, que llevó al delantero estrella Alexander Isak a fichar por el Liverpool en una operación récord de 125 millones de libras. Con Gordon vendido al Barcelona y Tonali al Tottenham, los informes indican ahora que el Arsenal ha alcanzado un acuerdo de 75 millones de libras para hacerse con los servicios de Guimaraes, debilitando aún más a un Newcastle que parece estar priorizando el equilibrio financiero por encima de la competitividad.