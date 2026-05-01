Teléfono, cerveza y planes de traslado: cómo Frank Lampard sacará de quicio a su esposa Christine tras llevar al Coventry de vuelta a la Premier League

En una entrevista con Jeff Stelling y Gabby Agbonlahor en el programa «talkSPORT Breakfast», Lampard admitió que le costará desconectar en la pretemporada por los preparativos del mercado de fichajes. También reconoció la magnitud del reto que afronta su equipo recién ascendido.

«Tendré que hacer varias cosas a la vez; habrá momentos en los que tenga una cerveza en una mano y el teléfono en la otra», reconoció. «A veces tengo que pedirle perdón a Christine por eso».

«En verano hay mucho trabajo. Subir sin ser un equipo de «paracaídas» y con jugadores menos experimentados marca diferencia, y yo la conozco bien porque he jugado mucho en la Premier League».