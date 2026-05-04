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«Técnicamente mejor que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi»: Neymar recibe el apoyo de la leyenda brasileña Cafú de cara al Mundial
Neymar ya pasó su mejor momento.
Neymar llegó a considerarse el sucesor de Messi y Ronaldo, pero nunca ganó el Balón de Oro. Las lesiones han frenado su carrera y, a sus 34 años, lucha por recuperar su mejor nivel en el Santos. Desde su primera etapa en este club ha sido un icono del fútbol brasileño, aunque su madurez y concentración fuera del campo han sido cuestionadas. Con el Mundial cerca, Neymar lucha por ganarse un lugar en la lista de Carlo Ancelotti, mientras Brasil busca su primer título desde 2002.
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Superioridad técnica frente a los mejores de todos los tiempos
A pesar de sus recientes problemas físicos, el exdefensa del AC Milan Cafú afirma que el techo de Neymar siempre superó al de Messi y Ronaldo.
«Para mí, Neymar era técnicamente incluso mejor que [Cristiano] Ronaldo y [Lionel] Messi», declaró la leyenda brasileña a The Times. «Ha tenido una carrera brillante».
Sobre su papel en el Mundial, añadió: «Todo equipo con un jugador decisivo como Neymar lo necesita. Si está en buena forma física, táctica y técnica, puede decidir partidos. Solo Ancelotti puede valorarlo y solo Neymar sabe si está listo».
Ancelotti y la transición de Brasil
La Seleção inicia una nueva era bajo Ancelotti, primer extranjero al mando. Cafú lo defiende: «Es el italiano más brasileño, ha trabajado con muchos de nuestros jugadores. Brasil se moderniza».
«Me siento cómodo con ello», explicó Cafú. «Ancelotti es el entrenador italiano más brasileño que ha habido nunca, porque ha trabajado con muchísimos jugadores brasileños. Brasil se ha modernizado. La mayoría de nuestros mejores jugadores actúan en Europa y Ancelotti conoce ese fútbol, pero eso no significa que hayamos perdido nuestra esencia. El propio Ancelotti busca un equilibrio: «una defensa italiana y un ataque brasileño», y creo que puede funcionar».
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Cómo lidiar con la presión del Mundial
La presión es una compañera constante para la selección brasileña, más aún ahora que intenta evitar seis torneos seguidos sin ganar. Cafú recordó cómo su legendario equipo manejó las expectativas: con una improvisada partida de golf en el pasillo del hotel la víspera de la final contra Alemania.
«Jugamos al golf», bromeó Cafú. «Estábamos en el hotel antes de la final de 2002 y Ronaldinho tenía una pelota y un palo que le habían regalado. Puso un vaso de plástico en el pasillo e intentó meter la pelota adentro. Yo soy un desastre en el golf, pero todos nos unimos —Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson y yo—; pasamos así casi hora y media. La víspera de la final del Mundial la pasamos jugando al golf por diversión».