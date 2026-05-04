«Técnicamente mejor que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi»: Neymar recibe el apoyo de la leyenda brasileña Cafú de cara al Mundial

A pesar de sus recientes problemas físicos, el exdefensa del AC Milan Cafú afirma que el techo de Neymar siempre superó al de Messi y Ronaldo.

«Para mí, Neymar era técnicamente incluso mejor que [Cristiano] Ronaldo y [Lionel] Messi», declaró la leyenda brasileña a The Times. «Ha tenido una carrera brillante».

Sobre su papel en el Mundial, añadió: «Todo equipo con un jugador decisivo como Neymar lo necesita. Si está en buena forma física, táctica y técnica, puede decidir partidos. Solo Ancelotti puede valorarlo y solo Neymar sabe si está listo».