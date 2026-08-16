«Te van a despedir por la mañana»: los aficionados del Arsenal se burlan sin piedad de Enzo Maresca mientras Riccardo Calafiori hace historia

Maresca sufrió un inicio catastrófico en su etapa en el Manchester City. El Arsenal se lanzó al ataque desde el saque inicial, con Myles Lewis-Skelly filtrando un brillante pase entre líneas. El balón encontró a Calafiori, que lo envió más allá de Gianluigi Donnarumma a los 24 segundos.

Este gol fulgurante se convirtió oficialmente en el más rápido de la historia de la Community Shield y ocupa el cuarto puesto entre los más rápidos de toda la historia del Arsenal.