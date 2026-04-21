«Te mereces algo mejor»: los Wolves descienden oficialmente de la Premier League tras el 0-0 entre West Ham y Crystal Palace

El último descenso del Wolves de la Premier League fue en la temporada 2011-12. Volvió a la máxima categoría seis años después. El director ejecutivo interino, Nathan Shi, afirmó que el club responderá con determinación tras una temporada complicada.

«La confirmación de nuestro descenso es un momento difícil para todos los que forman parte del Wolves», afirmó en un comunicado. «Aunque se trata de un resultado profundamente decepcionante, desde mi llegada en diciembre se ha estado trabajando para garantizar que estemos preparados para responder con claridad y convicción.

Sabemos qué mejorar y, desde diciembre, trabajamos para reforzar el club, ganar impulso y construir un equipo que ilusione a nuestra afición.

«Os merecéis algo mejor, y ofreceros un club del que podáis estar verdaderamente orgullosos es lo que impulsa todo lo que hagamos a partir de ahora».