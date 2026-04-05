«¡Te estás pasando de la raya!»: el presidente del Atlético de Madrid se enfurece ante los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona y al Arsenal

El Arsenal busca desesperadamente refuerzos en ataque tras sus consecutivas eliminaciones en las copas. A pesar del gol de Viktor Gyokeres, los Gunners sufrieron una sorprendente derrota en la FA Cup ante el Southampton, lo que puso de manifiesto sus dificultades a la hora de materializar las ocasiones. El entrenador Mikel Arteta necesita más acierto de cara a la recta final de la temporada. El Arsenal afronta un partido crucial de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa, seguido de un encuentro de la Premier League contra el Bournemouth y un partido que podría decidir el título a domicilio ante el Manchester City. Fichar a un talento de 82 millones de libras como Álvarez transformaría su línea de ataque y aportaría la pieza que falta para aspirar a títulos en el futuro.