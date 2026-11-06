Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en el verano de 2021 en medio de enormes celebraciones de la afición, como si volviera para completar una historia inacabada en el estadio de Old Trafford.
En su primera temporada tras el regreso, marcó 24 goles en las distintas competiciones y fue el máximo goleador del equipo, pese al declive de los resultados y los problemas que rodeaban al grupo.
Pero la llegada de Erik ten Hag cambió la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y el club, después de que su papel en el once titular se redujera y aumentara la discrepancia sobre la forma de tratarlo y su lugar dentro del equipo, hasta llegar a la famosa entrevista con Piers Morgan y, posteriormente, a la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo en noviembre de 2022.
Durante sus dos etapas con el Manchester United, Cristiano Ronaldo marcó 145 goles en 346 partidos y conquistó ocho títulos, entre los más destacados 3 campeonatos de la Premier League, la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes y la FA Cup, además de dos títulos de la Copa de la Liga.
Su valor en su última temporada no fueron meras cifras, sino que fue uno de los pocos elementos capaces de marcar la diferencia en un equipo que sufría a nivel de resultados.
En este contexto, Rio Ferdinand, excompañero de Cristiano Ronaldo y una de las leyendas del club, defendió la importancia de los goles que aportaba, preguntándose antes de la marcha del jugador: ¿de dónde va a compensar el Manchester United 24 goles si le permite marcharse? El mensaje de Ferdinand era claro respecto al valor goleador que perdía el equipo, aunque las temporadas siguientes demostraran que compensar los goles es posible mediante otros jugadores.
En cuanto al propio Cristiano Ronaldo, habló más tarde de problemas más profundos dentro del club, al considerar que el Manchester United necesita una reconstrucción integral que incluya la dirección, la infraestructura y todo el sistema, y no conformarse con cambiar jugadores o entrenadores.
Y aunque sus declaraciones desataron una amplia polémica, el declive del equipo tras su marcha y el continuo cambio de entrenadores dejaron al descubierto que la crisis no estaba ligada al nombre de un solo jugador.