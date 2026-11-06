La etapa en el Real Madrid fue el capítulo más brillante en la trayectoria de Cristiano Ronaldo, después de pasar de ser un fichaje récord procedente del Manchester United al máximo goleador histórico del conjunto blanco.

A lo largo de 9 temporadas, disputó 438 partidos oficiales y marcó 450 goles, además de llevar al equipo a conquistar 16 títulos, entre los que destacan 4 Ligas de Campeones de Europa y dos títulos de LaLiga, junto a dos Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España.

Y cuando Cristiano Ronaldo se marchó a la Juventus en el verano de 2018, se hizo patente la dificultad de compensar esa enorme cantidad de goles, ya que el Real Madrid terminó la temporada 2018-2019 sin títulos importantes y se despidió de la Liga de Campeones ante el Ajax con una dura derrota por 1-4 en el estadio Santiago Bernabéu.

Lee también: Cristiano Ronaldo abofetea a Jesús 3 veces, los entresijos candentes detrás de la decisión histórica

Y pese a que el club recuperó posteriormente su dominio y se coronó con grandes títulos, la marcha de Cristiano Ronaldo dejó un vacío ofensivo que no fue fácil de llenar de inmediato.

La prueba más evidente llegó de su excompañero Karim Benzema, quien habló con franqueza sobre la naturaleza del papel que desempeñaba con la presencia de la estrella portuguesa, afirmando que Cristiano Ronaldo marcaba 50 goles cada temporada y que, por ello, él tenía que adaptarse a su estilo de juego. Añadió que su marcha le otorgó un papel diferente y le obligó a asumir la responsabilidad de decidir los partidos, un testimonio importante de un jugador que se benefició de la salida de Cristiano Ronaldo, pero que al mismo tiempo no negó la magnitud de lo que aportaba dentro del equipo.

En cuanto a Marcelo, el lateral brasileño y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo, fue más claro cuando habló de su marcha, al asegurar que cualquier equipo echaría de menos al mejor jugador del mundo cuando abandona sus filas, y que todos deseaban tener a Cristiano en su equipo. No se trató de un simple cumplido de un excompañero, sino del reconocimiento de la magnitud de la pérdida deportiva que sufrió el Real Madrid con la marcha de una de las más grandes estrellas de su historia.