Este fin de semana, Lewandowski anunció a la afición del Barcelona que dejará el club al terminar su contrato. Tras cuatro exitosos años y una gran compenetración con Yamal, se marcha.

La joven sensación recurrió a Instagram para agradecer al que ha sido su mentor y compañero de ataque durante su meteórico ascenso. Publicó un mensaje sencillo pero conmovedor: «Te vamos a echar de menos, leyenda».











