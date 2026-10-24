«Siento una gran tristeza por lo que está pasando en Turín con la Juventus: lo que veo es increíble. Ya no consigo entender qué ha ocurrido en estos años en el vestuario y dentro del club. Incapacidad, pérdida de ilusión, falta de calidad sobre el campo, arrogancia, decisiones equivocadas. Pero, sobre todo, lo peor es que no veo ninguna voluntad de entender las causas».