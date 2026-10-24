Marco Tardelli, campeón del mundo con Italia en 1982 y protagonista con la camiseta de la Juventus de 1975 a 1985 (5 títulos de la Serie A, 2 Copas de Italia y todas las copas europeas), habla de la Juventus actual en las páginas de La Stampa .
Getty Images Sport
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Tardelli: «Lo de la Juventus es algo increíble: incapacidad, falta de compromiso, falta de calidad en el campo, presunción y decisiones equivocadas»
«Siento una gran tristeza por lo que está pasando en Turín con la Juventus: lo que veo es increíble. Ya no consigo entender qué ha ocurrido en estos años en el vestuario y dentro del club. Incapacidad, pérdida de ilusión, falta de calidad sobre el campo, arrogancia, decisiones equivocadas. Pero, sobre todo, lo peor es que no veo ninguna voluntad de entender las causas».
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