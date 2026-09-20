Los líderes del vestuario del Borussia Dortmund expresaron una enorme satisfacción tras lograr una trabajada victoria por 0-1 sobre el VfB Stuttgart para mantener su inicio perfecto en el campeonato nacional. El gol de Maxi Beier en la segunda parte marcó la diferencia en el MHPArena y selló la cuarta victoria liguera consecutiva del BVB.

El director deportivo Ole Book, el defensa Waldemar Anton y el goleador Beier elogiaron la madurez de la plantilla bajo presión.

La victoria aseguró que el Borussia Dortmund llegara al parón internacional como líder de la Bundesliga.



