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¡Taquillero BVB! Anton y Book elogian la solidez defensiva mientras el delantero Beier da las gracias a Jobe por el gol de la victoria en el derbi
Los dirigentes del BVB reaccionan al trabajado triunfo a domicilio
Los líderes del vestuario del Borussia Dortmund expresaron una enorme satisfacción tras lograr una trabajada victoria por 0-1 sobre el VfB Stuttgart para mantener su inicio perfecto en el campeonato nacional. El gol de Maxi Beier en la segunda parte marcó la diferencia en el MHPArena y selló la cuarta victoria liguera consecutiva del BVB.
El director deportivo Ole Book, el defensa Waldemar Anton y el goleador Beier elogiaron la madurez de la plantilla bajo presión.
La victoria aseguró que el Borussia Dortmund llegara al parón internacional como líder de la Bundesliga.
Book y Anton destacan un control defensivo superior
En declaraciones en la zona mixta, el director deportivo Ole Book subrayó que una mayor eficacia en ambas áreas aseguró los tres puntos ante un formidable equipo local. El defensa Waldemar Anton coincidió con esas palabras y señaló un control del juego muy superior en comparación con anteriores visitas a Stuttgart.
Ambos destacaron que los mecanismos defensivos establecidos la pasada temporada siguen dando como resultado porterías a cero.
«Fue un partido muy igualado, pero al final nuestra mayor eficacia y una defensa más sólida dentro del área nos aseguraron la victoria», afirmó Book. Anton añadió: «En comparación con nuestro partido aquí la pasada temporada, jugamos con mucho más control y concedimos muy poco en defensa».
Beier da crédito a Bellingham por su brillante pase decisivo para ganar el partido
El héroe del partido, Maxi Beier, elogió a sus compañeros por ejecutar un plan de juego defensivo disciplinado antes de desatascar el partido ante el Stuttgart en los minutos finales. El delantero expresó su agradecimiento al suplente Jobe Bellingham, cuyo pase raso al área pequeña le brindó una definición sencilla.
Beier recalcó que mantener la portería a cero siguió siendo la principal consigna del BVB durante los 90 minutos.
"Ante todo, teníamos que mantener la portería a cero aquí en Stuttgart, y lo hicimos con autoridad", dijo Beier. "Fue un gran pase de Jobe. Para un delantero, no hay nada mejor que tener que limitarse a dar las gracias".
Impulso perfecto de cara al parón internacional
La victoria deja al Dortmund en una situación óptima mientras el fútbol nacional se detiene por el próximo parón internacional. Jugadores y cuerpo técnico expresaron su deseo de disfrutar de este impulso antes de afrontar un calendario frenético de nueve partidos en 30 días a su regreso.
Anton concluyó que la plantilla se ganó por completo la celebración tras una actuación sólida.
El BVB reanudará su campaña en la Bundesliga en casa contra el Werder Bremen el 9 de octubre.
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