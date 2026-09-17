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«Tanto si te mueves por 100 millones, 10 millones o 100.000»: Bradley Barcola se enfrenta en el Liverpool a un objetivo goleador familiar tras su traspaso de 123 millones de libras desde el PSG
Solo dos jugadores del fútbol británico costaron más que Barcola
Solo dos jugadores en la historia del fútbol británico, su compañero de club Alexander Isak y el nuevo fichaje del Manchester City Enzo Fernandez, han tenido precios de traspaso más altos, ya que ambos cambiaron de club por 125 millones de libras (167 millones de dólares).
Semejantes sumas mareantes de dinero traen consigo una mayor expectativa y la necesidad de ofrecer un rendimiento inmediato a inversiones de fe y dinero. Isak tuvo problemas durante su campaña de debut en Merseyside, marcada por las lesiones, y no abrió su cuenta goleadora en la Premier League hasta noviembre de 2025.
Barcola ha disputado cuatro partidos en tres competiciones desde su llegada al Liverpool, con dos de esas apariciones saliendo desde el banquillo. Se le ha visto lo suficientemente activo, tanto por la banda izquierda como por la derecha, pero todavía no ha marcado.
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Barcola busca estrenar su cuenta goleadora con el Liverpool
Preguntado sobre si esa hazaña debe producirse lo antes posible, para poner fin a cualquier debate incómodo, el exjugador del Liverpool Murphy, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Creo que da igual si te mueves por 100 millones de libras, 10 millones de libras o 100.000 libras, estés donde estés, si eres un jugador de ataque quieres empezar a demostrar no solo a los aficionados, sino también a los jugadores que te rodean, de lo que eres capaz.
«Pensé que su actuación contra el Atlético fue de un nivel alto. Se podía ver toda la calidad, tenía chispa. Sé que luego se cansó un poco y se puede decir que sufrió contra el Fulham. Por eso, todavía no parece estar plenamente en forma para jugar todos los partidos.
«Pero ese pequeño cameo, esa contra con [Florian] Wirtz, cuando se plantó en el uno contra uno y se fue rozando el poste, en un mundo ideal acaba dentro y, de repente, echa a andar.
«Pero no me preocupa de la misma manera que me preocuparían jugadores de menor entidad. Alguien que ha estado durante mucho tiempo en un club enorme con exigencia y ha jugado al máximo nivel con futbolistas brillantes y ha rendido. Así que no veo que eso vaya realmente a mermar su confianza o su capacidad para meterse en esas posiciones y volver a marcar.
«Mientras que otros jugadores, quizá si piensas en Wirtz, que venía de un club menor, por así decirlo, como el Leverkusen, con una etiqueta de precio similar, la presión sobre sus hombros ha ido creciendo desde hace bastante tiempo.
«Barcola, en cambio, literalmente acaba de llegar y además es más goleador de por sí. Así que no me preocupa. Creo que llegará más pronto que tarde porque tiene muchísimo talento. Simplemente creo que para él es una cuestión de ritmo de partido».
¿El ganador de la Champions League fue siempre un gran objetivo de traspaso?
Barcola estuvo muy vinculado a algunos de los rivales nacionales del Liverpool, incluidos Arsenal y Manchester United, antes de acabar en Anfield. ¿Estuvo siempre en el radar del Liverpool o se movió el club después de ver de repente que quedaba disponible un jugador de élite, teniendo en cuenta que Andoni Iraola ya está bien cubierto en la posición de extremo izquierdo?
Murphy añadió al responder a esa pregunta: «Mi sensación me dice que un fichaje de ese calibre, de ese coste y de esa calidad es algo que llevan bastante tiempo siguiendo.
»Creo que le veremos asumir principalmente ese costado izquierdo. De ahí que [Cody] Gakpo llegara a estar en un momento dado como prescindible. Parece que Gakpo se ha quedado porque no pudieron incorporar a alguien para la banda derecha. Esa me parecía la explicación más lógica.
»Pensar que iban a lanzarse rápidamente a por Barcola por un impulso y gastar esa cantidad de dinero es algo que no veo, sobre todo por la calidad de la gente que tienen en el club en esa parcela del reclutamiento.
»Creo que llevan tiempo siguiéndole. Creo que probablemente es alguien al que han visto como una mejora respecto a Gakpo, que como mucho tuvo una temporada normalita el año pasado, siendo sincero. Así que no creo que fuera algo precipitado.»
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Barcola, a punto de marcharse con Francia durante el parón internacional
Barcola ayudó al Liverpool a superar al Tottenham en su último partido, con lo que avanzó a la cuarta ronda de la Carabao Cup, en la que recibirá al Chelsea en un duelo muy esperado.
Esperará desempeñar un papel destacado en Bournemouth el sábado, cuando el Liverpool ponga en juego su condición de invicto en este arranque de la 2026-27, antes de marcharse con Francia para cumplir con sus compromisos en la UEFA Nations League.
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