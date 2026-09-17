Preguntado sobre si esa hazaña debe producirse lo antes posible, para poner fin a cualquier debate incómodo, el exjugador del Liverpool Murphy, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Creo que da igual si te mueves por 100 millones de libras, 10 millones de libras o 100.000 libras, estés donde estés, si eres un jugador de ataque quieres empezar a demostrar no solo a los aficionados, sino también a los jugadores que te rodean, de lo que eres capaz.

«Pensé que su actuación contra el Atlético fue de un nivel alto. Se podía ver toda la calidad, tenía chispa. Sé que luego se cansó un poco y se puede decir que sufrió contra el Fulham. Por eso, todavía no parece estar plenamente en forma para jugar todos los partidos.

«Pero ese pequeño cameo, esa contra con [Florian] Wirtz, cuando se plantó en el uno contra uno y se fue rozando el poste, en un mundo ideal acaba dentro y, de repente, echa a andar.

«Pero no me preocupa de la misma manera que me preocuparían jugadores de menor entidad. Alguien que ha estado durante mucho tiempo en un club enorme con exigencia y ha jugado al máximo nivel con futbolistas brillantes y ha rendido. Así que no veo que eso vaya realmente a mermar su confianza o su capacidad para meterse en esas posiciones y volver a marcar.

«Mientras que otros jugadores, quizá si piensas en Wirtz, que venía de un club menor, por así decirlo, como el Leverkusen, con una etiqueta de precio similar, la presión sobre sus hombros ha ido creciendo desde hace bastante tiempo.

«Barcola, en cambio, literalmente acaba de llegar y además es más goleador de por sí. Así que no me preocupa. Creo que llegará más pronto que tarde porque tiene muchísimo talento. Simplemente creo que para él es una cuestión de ritmo de partido».